Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Vodafone Park'ta oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi Özgür Yankaya oldu.

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçı kazanan Beşiktaş, taraftarı önünde Alanyaspor'a üstünlük kurarak çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde oynadığı 18 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 35 puanla 4. sırada yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Alanyaspor ise haftaya 25 puanla 9. basamakta girdi.

EKSİKLER



Beşiktaş'ta sarı kart cezalıları Nathan Redmond ve Romain Saiss, kırmızı kart cezalısı Valentin Rosier ile birlikte sakat olan Rachid Ghezzal ile Josef de Souza kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Alanyaspor'da Balkovec cezası nedeniyle sahadaki yerini alamayacak.

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Tayfur Bingöl, Welinton, Tayyip Talha, Masuaku, Gedson, Dele Alli, Salih Uçan, Muleka, Cenk Tosun, Aboubakar.

ALANYASPOR: Runarsson, Candeias, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Umut Güneş, Fer, Efecan Karaca, Zinedine Ferhat, Lusamba, Cavaleiro, Hassan.