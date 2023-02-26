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Spor

CANLI ANLATIM! Beşiktaş - Antalyaspor

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

26 Şubat 2023 Pazar 18:08 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Beşiktaş - Antalyaspor
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Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme karşılaşmasında Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Serkan Tokat oturacak. Beşiktaş - Antalyaspor maçı beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.

İlk olarak Taksim'deki terör saldırısı nedeniyle 14 Şubat'a ertelenen müsabaka, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir kez daha tehir edilmek zorunda kalınmıştı.

Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 39 puan toplayan Beşiktaş, 4. basamakta yer alıyor.

Antalyaspor ise 7 galibiyet, 3 beraberlik, 11 yenilgi ve 24 puanla 13. sırada bulunuyor.

EKSİKLER

Statü gereği Beşiktaş'ın o günkü tescil edilen kadrosunda yer almayan Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Alexandreu Maxim ve Omar Colley'in yanı sıra, sarı kart cezalısı olan Arthur Masuaku da Antalyaspor karşısında görev yapamayacak.

Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan Haji Wright, Kudriashov, Shoya Nakajima ve Ufuk Akyol'un yanı sıra cezalı olan Larsson forma giyemeyecek, Öte yandan Antalyaspor'un devre arası transfereleri Erdal Rakip, Leite, Bálint Szabó, Doğukan Sinik, Emrecan Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Mampassi ile Nkurunziza, talimatlar gereği maçın oynanması gereken asıl tarihte Antalyaspor kadrosunda olmadığı için bu maçta oynama yer alamayacak.

İLK 11'LER:

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Umut Meraş, Salih Uçan, Gedson, Redmond, Ghezzal, Muleka, Cenk Tosun.

ALANYASPOR: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Güray Vural, Floranus, Fernando, Fredy, Ndao, Ghacha, Mehmedi.

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