Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftanın açılış maçında Hesap.com Antalyaspor'u ağırlıyor.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlıyor. Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği 90 dakikada Kayatepe'nin yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Murat Altan yapıyor. VAR hakemi olarak Altan Deniz Kayatepe görev yapıyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Olaitan, Jota, Cengiz, Oh.

Antalyaspor: Cuesta, Erdoğan, Veysel, Dzhikiia, Giannetti, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Streek, Ballet.

Siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 28 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı ve haftaya 52 puanla 4. sırada giriş yaptı.

Sergen Yalçın'ın öğrencileri, taraftarı önünde galip gelerek yeniden çıkışa geçmenin peşinde.

Süper Lig'de alt sıralarla bağını koparmak isteyen Antalya temsilcisi ise çıktığı 28 karşılaşmada 7'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 14 mağlubiyet yaşadı. Sami Uğurlu yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, topladığı 28 puanla 13. sırada kendine yer buldu.

NDIDI FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta hem sarı kart cezalısı olan hem de sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi, müsabakada formasından uzak kaldı.

CEZA SINIRINDAKİLER

Beşiktaş'ta 6 oyuncu Antalyaspor maçı öncesinde ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan, Antalyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak Samsunspor maçında cezalı olacak.

Emmanuel Agbadou ceza sınırında bulunuyor.

Geride kalan 28 haftada 7 galibiyet, 7 beraberlikle 28 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, puan cetvelinde 13. sırada yer aldı. Geçen hafta iç sahada ikas Eyüpspor'u 3-0 yenerek 5 hafta sonra üç puan kazanan Hesap.com Antalyaspor, 8 haftadır deplasmanda kazanamama durumuna Beşiktaş karşısında son vermek istiyor.

Kırmızı-beyazlılarda sarı kart cezalısı orta saha oyuncusu Soner Dikmen dışında eksik bulunmuyor.

Ligin ilk devresinde karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip, 3-1 kazanmıştı.

60. RANDEVU

Beşiktaş ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de "Dolmabahçe"de oynanacak maçla beraber 60. kez kozlarını paylaşıyor.

Siyah-beyazlı takım ile Antalya ekibi arasında Süper Lig'deki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'daki maçla başlarken Beşiktaş, söz konusu mücadeleyi 6-0 gibi farklı bir sonuçla kazandı.

Süper Lig'de oynanan 59 maçın 37'sinde Beşiktaş, 8'inde Antalyaspor galip geldi. İki takımın rekabetinde 14 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı takım 124 kez fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlı ekip de 57 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ SAHASINDA ÜSTÜN

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı müsabakalarda Antalyaspor'a kurduğu üstünlükle ön plana çıkıyor.

Beşiktaş, cezası sebebiyle biri Eskişehir'de olmak üzere Akdeniz temsilcisiyle ev sahibi takım ünvanıyla yaptığı 29 karşılaşmanın 19'undan galibiyetle ayrıldı. Bu maçların 4'ünü Antalyaspor kazanırken, 6'sı ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 55 gol atarken, kırmızı-beyazlı takım ise 17 kez ağları sarstı.