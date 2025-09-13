Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor.

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Alper Akarsu düdük çalıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda Onur Özütoprak. Karşılaşma, beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

Süper Lig'de oynadığı 2 karşılaşmada birer galibiyet ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde kazanarak çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.

Ligde 2 maçı eksik Beşiktaş, 3 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.

RAMS Başakşehir ise ligde çıktığı 2 müsabakada da rakipleriyle eşitliği bozamadı. Avrupa kupalarına veda eden ve ligde iki maçta da puan kayıpları yaşayan turuncu-lacivertliler, hafta içerisinde teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı.

Geçici olarak Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli'nin teknik direktörlük görevini yaptığı Başakşehir, ligde 13. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş: Mert, Gökhan Sazdağı, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Orkun, Salih, Cerny, Rafa Silva, Toure, Abraham.

Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Kemen, Crespo, Brnic, Yusuf, Shomurodov

EKSİKLER

Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir maçında iki oyuncu formasından uzak kalacak.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ile Mustafa Hekimoğlu, Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.

Başakşehir'de ise sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Davie Selke, Beşiktaş mücadelesinde forma giyemeyecek.

SERGEN YALÇIN, 1386 GÜN SONRA BEŞİKTAŞ TARAFTARININ ÖNÜNDE

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3 yıl 9 ay 17 gün sonra siyah-beyazlı takımın başında İstanbul'daki ilk maçına RAMS Başakşehir karşısında çıktı.

Yalçın, son olarak 27 Kas 2021 tarihinde Giresunspor ile oynanan maçta Beşiktaş'ın başarısı için kulübede yer almıştı.

Toplam 1386 gün sonra Dolmabahçe'ye siyah-beyazlı ekiple adım atan Sergen Yalçın, önceki dönemde Beşiktaş ile birer Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

YENİ TRANSFERLER TARAFTARIN KARŞISINA ÇIKACAK

Beşiktaş'ta yeni transferler ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Ligde ilk maçlarına Alanya deplasmanında çıkan El Bilal Toure ve Tiago Djalo'nun yanı sıra takıma yeni katılan Vaclav Cerny, Cengiz Ünder ve Gökhan Sazdağı, "Dolmabahçe"de Beşiktaşlı taraftarların önünde sınav verecek.

Vaclav Cerny, Cengiz Ünder ve Gökhan Sazdağı, RAMS Başakşehir maçında teknik direktör Sergen Yalçın'dan görev bekleyecek.

Söz konusu 3 oyuncu, Başakşehir karşısında şans bulması durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı sırtına geçirecek.

RIDVAN YILMAZ 1224 GÜN SONRA DOLMABALÇE'DE

İskoç ekibi Rangers'tan eski takımı Beşiktaş'a geri dönen sol bek Rıdvan Yılmaz, yaklaşık 3,5 yıl sonra siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Genç oyuncu, Beşiktaş formasını son olarak 2021-2022 sezonunun 36. haftasında 8 Mayıs 2022 tarihinde giydi.

Rıdvan Yılmaz, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda 1224 gün sonra siyah-beyazlı formaya kavuşacak.

38. RANDEVU

Beşiktaş ile RAMS Başakşehir, 38. randevuda kozlarını paylaşacak.

Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten bu yana Başakşehir adıyla devam eden rakibiyle yaptığı 37 maçta galip gelmekte zorlandı. Rakibine 10 kez üstünlük kurabilen Beşiktaş, 11 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.

İki takım arasındaki 16 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlı ekibin 45 golüne, RAMS Başakşehir 46 golle karşılık verdi.

SON 5 MAÇTA 7 GOL ATILDI

İki takım arasında ligde oynanan son 5 maçta takımlar gol atmakta zorlandı.

Bu maçlarda siyah-beyazlılar 4 kez ağları sarsarken, 3 gole engel olamadı.

Beşiktaş, son beş karşılaşmada 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 de yenilgi gördü.

LİG MAÇLARINDA BAŞAKŞEHİR ÜSTÜN

İki ekip Süper Lig'de 34 kez karşılaşırken, RAMS Başakşehir'in 10, Beşiktaş'ın 9 galibiyeti bulunuyor.

Taraflar arasındaki 15 maçta da beraberlik bozulamadı.

Beşiktaş söz konusu maçlarda 40 gol kaydederken, Başakşehir ise 41 golle rakibine karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ EVİNDEKİ 17 MAÇTA 6 GALİBİYET ALABİLDİ

Beşiktaş, RAMS Başakşehir ile evinde oynadığı 17 lig maçında 6 galibiyet alabildi.

"Dolmabahçe"de rakibiyle 7 defa berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 4 kez mağlup oldu.

Siyah-beyazlı takım, İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla Süper Lig'de 2007-2008 sezonundan itibaren mücadeleye etmeye başlayan rakibi karşısında iç sahadaki ilk 4 maçta 2 galibiyet ve 1'er beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, evindeki son 5 karşılaşmada ise Başakşehir'i 2 kez yenerken, 2 karşılaşmada da mağlup oldu. Takımlar 1 kez ise eşitliği bozamadı.

İç sahada rakibine 20 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 17 gol gördü.

KUPADA 3 MAÇ OYNANDI

İki ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 kez karşılaştı.

Türkiye Kupası'nda 2009-2010 sezonundaki grup maçı, 1-0 Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş ve RAMS Başakşehir, 2010-2011 sezonunda ise Türkiye Kupası finalinde bir daha karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan müsabakada rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, kupaya uzanmıştı.

İki takım 2020-2021 sezonunda tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada bu kez yarı finalde rakip oldu.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere tamamlanırken, Beşiktaş uzatmada Cyle Larin ile 102. dakikada bulduğu golle karşılaşmayı 3-2 kazanmış ve finale yükselmişti.