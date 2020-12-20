Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.
Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
İLK 11'LER:
BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar.
ERZURUMSPOR: Farnolle, Murat Uçar, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Donald, İbrahim Akdağ, Obertan, Novikovas, Ömer Şişmanoğlu, Gomes.
CANLI SKOR
Beşiktaş 0-0 Erzurumspor
Goller:
CANLI ANLATIM (İLK YARI)