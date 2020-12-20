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Spor

CANLI ANLATIM! Beşiktaş - B.B Erzurumspor

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlıyor.

20 Aralık 2020 Pazar 18:02 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 Pazar 18:10
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Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

İLK 11'LER:

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar.

ERZURUMSPOR: Farnolle, Murat Uçar, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Donald, İbrahim Akdağ, Obertan, Novikovas, Ömer Şişmanoğlu, Gomes.

CANLI SKOR

Beşiktaş 0-0 Erzurumspor

Goller:

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

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