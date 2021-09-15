İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2021 Çarşamba / 8 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4388
  • EURO
    9,9731
  • ALTIN
    486.347
  • BIST100
    1423.97
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • CANLI ANLATIM! Beşiktaş - Borussia Dortmund
Spor

CANLI ANLATIM! Beşiktaş - Borussia Dortmund

Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Alman ekibi Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

15 Eylül 2021 Çarşamba 18:31 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 18:32
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk ediyor.

Vodafone Park'ta 19:45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Karşılaşma, Exxen'den canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Temsilcimiz Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Vida, Umut Meraş ve Alex Teixeira maç kadrosunda bulunmuyor.

Dortmund'da ise Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou, Schmelzer ve Schulz İstanbul'a getirilmeyen 6 isim olarak açıklandı.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

BORUSSİA DORTMUND: Kobel, Meuiner, Akanji, Hummels, Guerreiro, Dahoud, Bellingham, Brandt, Reus, Malen, Haaland

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.