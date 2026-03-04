Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, A Haber'den canlı yayınlanacak.

Kadir Sağlam'ın düdük çalacağı karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Cihan Aydın oturacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Yasin, Ndidi, Salih, Orkun, Rashica, Olaitan, Oh.

Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Mocsi, Emir, Furkan, Papanikolaou, Bujubasic, Emrecan, Augusto, Zeqiri, Pierrot.

Kupada oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, C Grubu'nda 7 puanla ilk sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor ise çıktığı 3 karşılaşmada birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. Karadeniz ekibi topladığı 4 puan ve averajla 4. sırada kendine yer buldu.

Beşiktaş, rakibini yenerek gruptan lider çıkmayı hedefliyor. Rizespor ise önce kazanıp daha sonra rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Bu sezon iki takımın Süper Lig'deki randevusunu Beşiktaş, sahasında 1-0 kazanmıştı.

EKSİKLER

Siyah-beyazlılarda Çaykur Rizespor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure müsabakada formasından uzak kalacak.

KUPADAKİ 9. RANDEVU

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda 9. kez karşı karşıya gelecek.

1989-1990 sezonundan bu yana 8 kez karşılaşan iki ekibin randevusunda siyah-beyazlı takım, 4 galibiyet elde etti.

Karadeniz temsilcisi 3 müsabakadan galip ayrılırken, 1 maç ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 13 golüne Rizespor, 9 golle yanıt verdi.