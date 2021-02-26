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Spor

CANLI ANLATIM! Beşiktaş - Denizlispor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş evinde Denizlispor'u ağırlıyor.

26 Şubat 2021 Cuma 18:05 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 19:31
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Spor Toto Süper Lig'de 26. haftayı bay geçen Beşiktaş'ın 27. haftada rakibi Denizlispor. Dolmabahçe'de oynanacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Larin, Aboubakar.

DENİZLİSPOR: Cenk, Lopes, Leismann, Mustafa, Ayman, Kubilay, Murawski, Diskerud, Mesanovic, Sagal, Rodallega.

CANLI SKOR

Beşiktaş 1-0 Denizlispor

Goller: 22' Larin

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

1' Maç başladı.

7' Denizlispor ilk kez geldi. Sagal'ın sağ çaprazdan arka direğe havalandırdığı top direkt olarak auta gitti.

12' N'Koudou'nun ceza sahası dışından şutunda top kaleci Cenk'te kaldı.

20' Denizlispor gole çok yaklaştı! Soldan Sagal'ın ortasında penaltı noktası üzerinde bomboş durumda olan Rodallega'nın vuruşunda top üstten dışarı gitti.

GOL! 22' Rosier'in sağ kanattan getirdiği topta savunmadan seken topu ceza sahası sağ çaprazda önünde bulan Larin sakin bir vuruşla top kaleci Cenk'in üstünden ağlarla buluştu.

29' Sağ kanattan Rosier'in ortasında arka direkte topu kontrol eden Larin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

29' VAR incelemesinin ardından pozisyonda Larin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi. Skor 1-0

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