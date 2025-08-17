İSTANBUL 29°C / 22°C
Spor

CANLI ANLATIM: Beşiktaş-Eyüpspor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi17 Ağustos 2025 Pazar 18:13 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Beşiktaş-Eyüpspor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlıyor.

Avrupa kupası müsabakası dolayısıyla ligde ilk haftadaki Kayserispor maçı ertelenen siyah-beyazlı takım, bu kulvarda 2025-2026 sezonuna, Eyüpspor karşılaşmasıyla start verdi.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başladı. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Özgür Yankaya, Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

Sezona Avrupa kupalarında oynadığı karşılaşmalarla başlayan Beşiktaş, taraftarı önünde Eyüpspor'u yenerek, Süper Lig'e 3 puanla başlamanın hesaplarını yapıyor.

11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Joao Mario, Rashica, Abraham

Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Melih, Yalçın, Halil, Kerem, Draguş, Thiam.

MUSTAFA HEKİMOĞLU YOK

Siyah-beyazlı takımda Eyüpspor maçı öncesinde forvet oyuncusu Mustafa Hekimoğlu'nun sakatlığı bulunuyor.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick's ile İstanbul'da oynanan maçta sakatlanan genç golcünün, MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi.

Mustafa, sakatlığı sebebiyle bir süre formasından uzak kalacak.

YENİ TRANSFERLERİN SÜPER LİG'DE İLK MAÇI

Beşiktaş'ta yeni transferler David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi, şans verilmesi durumunda Süper Lig'de ilk kez forma giyecek.

Yaz transfer döneminde kadroya katılan dört futbolcu, Eyüpspor mücadelesinde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den forma bekleyecek.

LİGDE ÜÇÜNCÜ RANDEVU

Beşiktaş ile ikas Eyüpspor, Süper Lig'de üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'u sahasında 2-1, deplasmanda da 3-1'lik skorlarla yenmeyi başardı.

İki ekip 2023-2024 sezonunda ise Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelirken Beşiktaş, rakibini 4-0 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ, BU SEZON 4 RESMİ MAÇ YAPTI

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Eyüpspor karşılaşmasına dek 4 resmi müsabakaya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Beşiktaş, rakibine 4-2 ve 2-0'lık skorlarla kaybetti.

Avrupa Ligi'ne veda ettikten sonra UEFA Konferans Ligi'nden yoluna devam siyah-beyazlılar, organizasyonun 3. eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşılaştı. Beşiktaş, rakibini deplasmanda 4-1, sahasında da 3-2 yenerek play-off turuna yükseldi.

Bu sezon toplamda 4 resmi maça çıkan siyah-beyazlılar, 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

