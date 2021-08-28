İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2021 Cumartesi / 20 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3443
  • EURO
    9,8913
  • ALTIN
    487.616
  • BIST100
    1458.23
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • CANLI ANLATIM! Beşiktaş - Fatih Karagümrük
Spor

CANLI ANLATIM! Beşiktaş - Fatih Karagümrük

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 20:47 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 21:44
ABONE OL

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Vodafone Park'ta 21.45'te başlayan mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Geçen hafta oynanan Gaziantep maçında aniden yere yığılan ve sonrasında da hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala mücadelede forma giyemeyecek.

Fatih Karagümrük'te ise sakatlığı bulunan İtalyan futbolcu Fabio Borini, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Salih, Alex Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Benatia, Balkovec, Biglia, Erhun, Jimmy Durmaz, Kerim Frei, Ahmet Musa, Pesic

BEŞİKTAŞ 0-0 F.KARAGÜMRÜK (İLK YARI OYNANIYOR)

GOLLER:

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.