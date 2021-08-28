Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
Vodafone Park'ta 21.45'te başlayan mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Geçen hafta oynanan Gaziantep maçında aniden yere yığılan ve sonrasında da hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala mücadelede forma giyemeyecek.
Fatih Karagümrük'te ise sakatlığı bulunan İtalyan futbolcu Fabio Borini, karşılaşmada forma giyemeyecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Salih, Alex Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi
FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Benatia, Balkovec, Biglia, Erhun, Jimmy Durmaz, Kerim Frei, Ahmet Musa, Pesic
BEŞİKTAŞ 0-0 F.KARAGÜMRÜK (İLK YARI OYNANIYOR)
GOLLER: