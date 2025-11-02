Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında derbi maçta Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Hakem Ali Yılmaz'ın yöneteceği 90 dakikada İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev alacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak.

Ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlikle 22 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, 3. sırada bulunuyor.

Fatih Karagümrük müsabakasının ardından Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla ayrılan Fenerbahçe, bu sezon teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından ilk kez üst üste 2 lig maçında galibiyete uzandı.

Sarı-lacivertli ekipte hedef, Beşiktaş deplasmanından da galibiyetle ayrılarak zirve yarışından uzaklaşmamak.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 17 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, derbiyi kazanarak olumsuz havayı değiştirmeyi planlıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun , Cengiz, Rafa, Cerny, El Bilal

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Edson, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri

Fenerbahçe'de Beşiktaş mücadelesi öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.

Sakatlığını atlatıp bir süredir takımla çalışan Mert Hakan Yandaş'ın derbide kadroda olması beklenmiyor. Uzun süredir sakatlığı bulunan ancak Stuttgart maçıyla formasına kavuşan Jhon Duran ise derbi kadrosunda yer alacak.

Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise henüz affedilmedi. Bu iki isim, Beşiktaş karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK YOK

Siyah-beyazlılarda derbi öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

Beşiktaş'ta geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Rafa Silva, derbi öncesi yapılan antrenmanlarda takımla çalıştı.

Portekizli futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda derbide sahada olacak.

SADETTİN SARAN'IN İLK DERBİ HEYECANI

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa getirilen Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün başında ilk derbi heyecanını yaşayacak.

Saran'ın göreve gelmesinin ardından 4 lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan sarı-lacivertliler, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, ligdeki son 4 maçından 10 puanla ayrıldı.

SERGEN YALÇIN, 1686 GÜN SONRA FENERBAHÇE DERBİSİNDE

Teknik direktör Sergen Yalçın, 1686 gün sonra Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe ile derbide kozlarını paylaşacak.

Siyah-beyazlı takımdaki ikinci dönemini geçiren Yalçın, Beşiktaş ile son olarak 21 Mart 2021'de sarı-lacivertlilere rakip oldu. Siyah-beyazlılar, 52 yaşındaki teknik adamla söz konusu karşılaşmada sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe ile 3 kez derbide karşılaşan deneyimli teknik direktör, 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi görmedi.

HER İKİ TAKIMDA DA 2 İSİM KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 2 oyuncu, kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde oynadıkları maçlarda 3'er sarı kart gören İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde, Beşiktaş derbisinde kart görmeleri durumunda iç sahada Kayserispor ile yapılacak müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

Beşiktaş'ta da 2 futbolcu, Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Savunma oyuncuları Felix Uduokhai ile Emirhan Topçu, derbide sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 12. haftadaki Antalyaspor müsabakasında görev yapamayacak.

BEŞİKTAŞ, GEÇEN SEZON İKİ DERBİYİ DE TEK GOLLE KAZANDI

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de geçen sezon Fenerbahçe ile oynadığı iki müsabakayı da tek golle kazandı.

Fenerbahçe karşısında 2023-2024 sezonunda ligdeki iki maçı da kaybeden Beşiktaş, geçen sezon ise çıktığı iki maçı da 1-0'lık skorlarla kazanmayı başardı ve istatistikleri lehine çevirdi.

BEŞİKTAŞ 10 MAÇIN 8'İNDE KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Beşiktaş, ligde bu sezon oynadığı 10 maçın 8'inde topun fileleriyle buluşmasını önleyemedi.

Siyah-beyazlılar, bu sezon sadece Kayserispor ve Konyaspor ile oynadığı erteleme mücadelelerinde kalesini gole kapattı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda sırasıyla rakiplerini 4-0 ve 2-0 yenmeyi başardı.

Öte yandan Avrupa kupalarına erken veda eden siyah-beyazlı takım, oynadığı 6 eleme maçında da rakiplerinin gol sevincini engelleyemedi.

CENGİZ ÜNDER ESKİ TAKIMINA KARŞI

Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, derbide siyah-beyazlı formayla boy gösterecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın en güvendiği isimlerden biri olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, şans verilmesi durumunda eski takımına karşı forma giyecek.

Cengiz Ünder, bu sezon siyah-beyazlı formayla 6 maçta 3 gol kaydetti.

ERSİN DESTANOĞLU'NUN 100. MAÇ HEYECANI

Siyah-beyazlı takımın 24 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, Beşiktaş formasıyla 100'üncü Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Genç file bekçisi, Fenerbahçe ile oynanacak derbide farklı bir heyecan yaşayacak.

Siyah-beyazlı eldiven, derbide sarı-lacivertli ekibe karşı sahaya çıkması halinde Beşiktaş formasıyla ligde "dalya" diyecek.

Beşiktaş'ta ilk olarak 2019-2020 sezonunda Antalyaspor'a karşı görev yapan Ersin, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 99, Avrupa kupalarında 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 ve TFF Süper Kupa'da ise 1 kez olmak üzere toplam 122 maçta kaleyi korudu.

362. RANDEVU

Beşiktaş ile Fenerbahçe, bu maçla 362. kez karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbide kozlarını paylaşacak siyah-beyazlı takım ile sarı-lacivertli ekip, Türk futbol tarihinde bugüne dek 361 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 135, Beşiktaş 129 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Fenerbahçe 499 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 459 gol kaydetti.

LİG MAÇLARINDA DA FENERBAHÇE ÜSTÜN

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 139. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 138 müsabakada sarı-lacivertliler 49, siyah-beyazlılar 44 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda taraflar 158'er kez ağları sarstı.

TÜPRAŞ STADI'NDA EN ÇOK BERABERLİK YAŞANDI

İnönü Stadı'nın yıkılmasının ardından 2016 yılında Dolmabahçe'ye dönen Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibiyle yeni stadında oynadığı 9 maçta 1 kez mağlup oldu.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş 3 galibiyet alırken 5 müsabaka beraberlikle sona erdi. Fenerbahçe ise 1 derbide taraftarlarının yüzünü güldürdü.

26 FUTBOLCUNUN "İLK DERBİ" HEYECANI

Derbide toplam 26 futbolcu, şans bulmaları halinde ilk kez iki ekip arasında oynanacak bir maçta görev yapacak.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın forma vermesi durumunda 14 oyuncu, müsabakada ilk defa Beşiktaş formasıyla sarı-lacivertli ekibe karşı mücadele edecek.

Fenerbahçe'de ise 12 futbolcu, şans verilmesi halinde kariyerlerinde ilk kez sarı-lacivertli renklerle Beşiktaş'a karşı görev alacak.

BEŞİKTAŞ'TA 14 FUTBOLCU DERBİDE İLK PEŞİNDE

Siyah-beyazlılarda 14 oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın forma vermesi halinde ilk kez Fenerbahçe derbisinin heyecanını tadacak.

Beşiktaş'ta Tiago Djalo, David Jurasek, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Jota Silva, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Tammy Abraham ve El Bilal Toure'nin yanı sıra altyapı patentli Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz ile Devrim Şahin, şans bulmaları durumunda ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak.

FENERBAHÇE'DE 12 OYUNCU BEŞİKTAŞ'A KARŞI İLK KEZ

Sarı-lacivertli takımda 12 futbolcu, teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi durumunda Fenerbahçe formasıyla ilk kez Beşiktaş derbisinde oynayacak.

Kaleciler Ederson ile Tarık Çetin'in yanı sıra Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve Jhon Duran, şans bulmaları halinde ilk kez Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ'TA NECİP UYSAL, FENERBAHÇE'YE 20 KEZ RAKİP OLDU

Siyah-beyazlı ekipte Necip Uysal, takımda bulunan oyuncular arasında Fenerbahçe'ye karşı en fazla forma giyen isim olarak dikkati çekiyor.

Beşiktaş'ta ilk olarak 2009-2010 sezonunda görev yapmaya başlayan 34 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertliler karşısında ligdeki derbilerde 20 maçta forma giydi.

Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı takımdaki 17. sezonunu geçirirken Fenerbahçe'ye karşı toplamda 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Bu sezon 3 maçta görev yapan Necip, daha önce sarı-lacivertli takıma karşı 1 gol kaydetti.

Beşiktaş'ta ayrıca Ersin Destanoğlu ve Mert Günok 5'er, Salih Uçan 4, Rıdvan Yılmaz ve Milot Rashica 3'er, Rafa Silva ve Jonas Svensson 2'şer, Felix Uduokhai, Gabriel Paulista, Mustafa Hekimoğlu ve Emirhan Topçu ise 1'er defa siyah-beyazlı formayla sarı-lacivertli ekibe karşı Süper Lig'de görev yaptı.

FENERBAHÇE'NİN EN TECRÜBELİSİ KADRO DIŞI KALAN İRFAN CAN KAHVECİ

Sarı-lacivertlilerde kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci, ligde 9 maçla Beşiktaş derbisinin atmosferini en fazla yaşayan isim olarak göze çarpıyor.

Takımdaki 6. sezonuna giren 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk Beşiktaş derbisine 2020-2021 sezonunda çıktı. İrfan Can, siyah-beyazlı takıma karşı forma giydiği ligdeki derbilerde 9 maçta 2 gol atmayı başardı.

Öte yandan Mert Hakan Yandaş, 6 kez siyah-beyazlı ekibe karşı sahada yer alırken Fred ve Sebastian Szymanski 4'er, İsmail Yüksek ve Mert Müldür 3'er, Çağlar Söyüncü, Youssef En-Nesyri, Oğuz Aydın ve kadro dışı kalan bir diğer oyuncu Cenk Tosun ile lisans çıkarılmayan Emre Mor 2'şer, İrfan Can Eğribayat, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde 1'er kez bu derbide forma giydi.