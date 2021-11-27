27 Kasım 2021 Cumartesi 18:03 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 18:06

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, GZT Giresunspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Maçın VAR hakemi ise Zorbay Küçük oldu. Beşiktaş - Giresunspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekipte ligde de işler yolunda gitmiyor. Yeniden çıkış yaparak zirveye ortak olma planları yapan siyah-beyazlı ekip, kötü gidişe Giresunspor karşısında son vermeye çalışacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Beşiktaş'ta kadro dışı olan N'Sakala'nın yanı sıra Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Gökhan Töre ve Salih Uçan sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmayan isimler oldu.

GZT Giresunspor'da sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Douglas Bacelar dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

LİGDE ÜST ÜSTE 3 MAĞLUBİYET



Ligde son galibiyetini 10. haftadaki derbi maçta Galatasaray'a karşı alan Beşiktaş'ta daha sonra oynadığı 3 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı.

Siyah-beyazlı ekip derbinin ardından Atakaş Hatayspor'a 1-0, Trabzonspor'a 2-1 ve Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 yenilerek yıllar sonra ligde ilk kez üst üste 3 maçtan puansız döndü ve zirveyle puan farkının açılmasını engelleyemedi.

WELİNTON SINIRDA



Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Welinton Souza maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

Ligde Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcu, Trabzonspor maçında gördüğü kartla sınıra geldi.

Welinton, GZT Giresunspor maçında da sarı kart görmesi halinde Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

İLK 11'LER:

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Rosier, Vida, Necip Uysal, Umut Meraş, Josef, Pjanic, Ghezzal, N'Koudou, Larin, Batshuayi.

GİRESUNSPOR: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Flavio, Sergio, Suleymanov, Balde, Diabate.