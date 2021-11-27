İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2021 Cumartesi / 22 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,4902
  • EURO
    14,1202
  • ALTIN
    713.051
  • BIST100
    1776.41
Spor

CANLI ANLATIM! Beşiktaş - Giresunspor

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş, evinde Giresunspor'u konuk ediyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

27 Kasım 2021 Cumartesi 18:03 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 18:06
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, GZT Giresunspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Maçın VAR hakemi ise Zorbay Küçük oldu. Beşiktaş - Giresunspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekipte ligde de işler yolunda gitmiyor. Yeniden çıkış yaparak zirveye ortak olma planları yapan siyah-beyazlı ekip, kötü gidişe Giresunspor karşısında son vermeye çalışacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta kadro dışı olan N'Sakala'nın yanı sıra Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Gökhan Töre ve Salih Uçan sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmayan isimler oldu.

GZT Giresunspor'da sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Douglas Bacelar dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

LİGDE ÜST ÜSTE 3 MAĞLUBİYET

Ligde son galibiyetini 10. haftadaki derbi maçta Galatasaray'a karşı alan Beşiktaş'ta daha sonra oynadığı 3 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı.

Siyah-beyazlı ekip derbinin ardından Atakaş Hatayspor'a 1-0, Trabzonspor'a 2-1 ve Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 yenilerek yıllar sonra ligde ilk kez üst üste 3 maçtan puansız döndü ve zirveyle puan farkının açılmasını engelleyemedi.

WELİNTON SINIRDA

Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Welinton Souza maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

Ligde Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcu, Trabzonspor maçında gördüğü kartla sınıra geldi.

Welinton, GZT Giresunspor maçında da sarı kart görmesi halinde Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

İLK 11'LER:

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Rosier, Vida, Necip Uysal, Umut Meraş, Josef, Pjanic, Ghezzal, N'Koudou, Larin, Batshuayi.

GİRESUNSPOR: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Flavio, Sergio, Suleymanov, Balde, Diabate.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.