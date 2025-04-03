Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başladı ve ATV'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan görev yapıyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstleniyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Hollandalı hakem Pol van Boekel, AVAR'da ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oturayor.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu'nu 3 galibiyetle 9 puan toplayarak lider tamamladı.

Son olarak Süper Lig'de oynanan derbide Galatasaray'ı 2-1 yenerek moral kazanan "Kara kartal", Göztepe'yi de mağlup ederek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalde turu geçen ekip, Trabzonspor-Sipay Bodrum FK eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.

Beşiktaş: Ersin, Masuaku, Emirhan, Tayyip Talha, Svensson, Gedson, Chamberlain, Muçi, Mario, Rashica, Rafa

Göztepe: Arda, Heliton, Bokele, Koray, Nielsen, Dennis, Doğan, İsmail, Tijanic, Juan, Romulo.

KUPADA 11. MAÇ

Beşiktaş ile Göztepe, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşı karşıya gelecek.

Taraftar arasında daha önce oynanan 10 maçın 4'ünü Beşiktaş kazanırken, İzmir ekibi ise bir kez sahadan galip ayrıldı.

Rekabetteki 5 müsabakada ise taraftar normal süre ve uzatma dakikalarında beraberliği bozamadı.

Bu maçlarda Beşiktaş'ın 13 golüne, Göztepe 9 golle karşılık verdi.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta üç oyuncu, kupada formasından uzak kalacak.

Siyah-beyazlı takımda sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Felix Uduokhai ve Elan Ricardo, bu maçta forma giyemeyecek.

Bakhtiyor Zaynutdinov'un da maçta görev yapması beklenmiyor.

Göztepe'de ise sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet'in yanı sıra Ahmed Ildız'ın da forma giymesi beklenmiyor.