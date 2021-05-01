Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor.
Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Ümit Öztürk görev yapıyor.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef de Souza, Atiba, Ghezzal, Ljajic, N'Koudou ve Larin
HATAYSPOR: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf.
BEŞİKTAŞ 1-0 HATAYSPOR (İLK YARI)
1' Maç başladı
GOL! 2' Sol kanattan Ghezzal'in kullandığı köşe vuruşunda Akintola yaptığı ters vuruşla topu ağlara gönderdi.