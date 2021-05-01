01 Mayıs 2021 Cumartesi 19:31 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 20:37

Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor.

Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Ümit Öztürk görev yapıyor.

İLK 11'LER



BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef de Souza, Atiba, Ghezzal, Ljajic, N'Koudou ve Larin



HATAYSPOR: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf.



BEŞİKTAŞ 1-0 HATAYSPOR (İLK YARI)



1' Maç başladı