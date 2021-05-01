İSTANBUL 25°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Mayıs 2021 Cumartesi / 19 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2763
  • EURO
    9,9894
  • ALTIN
    470.753
  • BIST100
    1397.82
Spor

CANLI ANLATIM! Beşiktaş - Hatayspor

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında lider Beşiktaş evinde Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını Star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 19:31 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 20:37
ABONE OL

Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor.

Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Ümit Öztürk görev yapıyor.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef de Souza, Atiba, Ghezzal, Ljajic, N'Koudou ve Larin

HATAYSPOR: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf.

BEŞİKTAŞ 1-0 HATAYSPOR (İLK YARI)

1' Maç başladı

GOL! 2' Sol kanattan Ghezzal'in kullandığı köşe vuruşunda Akintola yaptığı ters vuruşla topu ağlara gönderdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.