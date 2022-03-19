19 Mart 2022 Cumartesi 18:01 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 19:19

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.

Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetiyor. Mücadelede VAR hakemi olarak Erkan Özdamar görev yapıyor.

Ligin 29. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 45 puanla 8. sırada bulunuyor.

Sezonun 28. haftasında Medipol Başakşehir ile evinde 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray yenilgisiyle son 2 haftadan bir puan çıkarabildi.

Süper Lig'de şu ana kadar 46 puan toplayan Atakaş Hatayspor ise 6. sırada yer alıyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Beşiktaş'ta cezalı Ersin Destanoğlu'nun yanısıra sakatlıkları bulunan Pjanic, Welinton ve Mert Günok kadroda yok. Ayrıca sakatlıklarıyla ilgili bilgi verilmeyen Oğuzhan, Mehmet Topal ve Kenan da bu maçta forma giyemeyecek. Öte yandan N'Koudou'da 106 gün aradan sonra maç kadrosuna alındı.

Hatayspor'da sakatlığı bulunan Adama Traore, karşılaşmada forma giyemeyecek.

EVİNDE SON 6 MAÇTA YENİLMEDİ



Beşiktaş, evindeki son 6 lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Siyah-beyazlı ekip, evindeki Trabzonspor (1-2) ve GZT Giresunspor (0-4) yenilgilerinin ardından oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan elde etti.

SEKİZ OYUNCU CEZA SINIRINDA



Siyah-beyazlı ekipte maç öncesi Josef de Souza, Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 31. haftadaki Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

Sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek Welinton Souza ve Oğuzhan Özyakup da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

ÜÇ MAÇTA BİRER GALİBİYET



Beşiktaş, geçen sezon Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Atakaş Hatayspor ile oynadığı 3 maçta bir galibiyet alabildi.

Geçen sezon deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, evindeki karşılaşmayı ise 7-0 kazandı.

Atakaş Hatayspor ise bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş'ı evinde 1-0 mağlup etti.

İLK 11'LER:

BEŞİKTAŞ: Emre, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Ghezzal, Güven, Larin, Batshuayi.

HATAYSPOR: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Onur, Ribeiro, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Diouf.

BEŞİKTAŞ 1-0 HATAYSPOR (İLK YARI OYNANIYOR)

GOLLER: 17' Batshuayi