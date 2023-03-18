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Spor

CANLI ANLATIM! Beşiktaş - İstanbulspor

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

18 Mart 2023 Cumartesi 17:57 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Beşiktaş - İstanbulspor
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'u ağırlayacak.

Vodafone Park'ta oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Beşiktaş - İstanbulspor mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Alper Ulusoy oldu.

Ligde oynadığı 24 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, hanesine 46 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 14 puan gerisinde 3. sırada bulunan siyah-beyazlı ekip, İstanbulspor'u yenerek üst üste 3. galibiyetini almaya çalışacak.

Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmayı kazanan İstanbulspor ise çıkışına Beşiktaş karşısında da devam etmeyi hedefliyor. Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünü yaptığı sarı-siyahlı takım, 26. haftaya 24 puanla 16. basamakta girdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

EKSİKLER

Siyah-beyazlılarda İstanbulspor maçı öncesinde eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Sakatlığı düzelen Ghezzal ve Başakşehir maçında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç şans verilmesi halinde forma giyebilecek.

Sivasspor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen stoper Okan Erdoğan, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

İLK 11'LER:

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Gedson, Ghezzal, Cenk Tosun, Aboubakar.

İSTANBULSPOR: Jensen, Duhaney, Deli, Mehmet Yeşil, Tuhan Aksu, Lojsah, Mahmadou Ba, Muammer Sarıkaya, Lokilo, Ethemi, Emeka.

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