İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2023 Cumartesi / 15 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7087
  • EURO
    20,0091
  • ALTIN
    1122.87
  • BIST100
    5341.96
Spor

CANLI ANLATIM! Beşiktaş - Kasımpaşa

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

7 Ocak 2023 Cumartesi 17:45 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Beşiktaş - Kasımpaşa
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Beşiktaş - Kasımpaşa karşılaşmasını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Koray Gençerler.

Ligde 1 maçı eksik olan Beşiktaş, haftaya 26 puanla 6. sırada giriyor. Selçuk İnan yönetimindeki Kasımpaşa'nın ise 18 puanı bulunuyor ve ligin 13. sırasında yer alıyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, Kerem Atakan Kesgin ve Josef de Souza ile sarı kart cezalısı Valentin Rosier kadroda yer almadı. Francisco Montero da kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlıktan kurtulan Saiss ise Dünya Kupası sonrası ilk kez maç kadrosuna alındı.

Kasımpaşa'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

İLK 11'LER:

BEŞİKTAŞ: Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip, Masuaku; Salih, Gedson, Cenk Tosun, Redmond, Nkoudou, Weghorst.

KASIMPAŞA: Ertuğrul; Hadergjonaj, Graovac, Donk, Yasin; Tırpan, Aytaç, Eysseric; Fall, Mortadha, Hajradinovic.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.