24 Nisan 2021 Cumartesi 19:30 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 19:39

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maçta VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev yapacak. Beşiktaş - Kayserispor karşılaşmasını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde 22 galibiyet, altışar beraberlikle yenilgisi bulunan Beşiktaş, 72 puanla lider durumda bulunuyor.

Hes Kablo Kayserispor ise 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 yenilgi sonunda topladığı 35 puanla 18. sırada yer alıyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Beşiktaş'ta Atiba, Larin, Aboubakar Hasic, Cenk ve Oğuzhan sakatlıkları, Welinton ise kart cezası nedeniyle kadroda olmayacak.

Kayserispor'da Campanharo, Uğur, Sapunaro, Avramovski Beşiktaş'a karşı sahada olmayacak.

İLK 11'LER



BEŞİKTAŞ: Ersin, NSakala, Vida, Montero, Rosier, Josef, Ghezzal, Necip, Ljajic, NKoudou, Gökhan Töre



KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar, Aziz Behich, Kolovetsios, Mario Paz, Kvrzic, Attamah, Muhar, Henrique, Lennon, Alibec, İlhan Parlak.

