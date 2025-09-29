Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturacak.

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, El Bilal, Abraham.

Kocaelispor: Jovanovic, Djiksteel, Syrota, Balogh, Muharrem, Keita, Show, Tayfur, Rivas, Churlinov, Petkovic.

BEŞİKTAŞ - KOCAELİSPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Ligde 1 maçı eksik siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 5 maçta 3 galibiyet alırken, 2 yenilgi yaşadı ve 9 puanla haftaya giriş yaptı. Süper Lig'e 16 sezon sonra yükselen Kocaelispor ise çıktığı 6 karşılaşmada 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 2 puan topladı. Beşiktaş, Körfez ekibi karşısında kazanarak Galatasaray ile gelecek hafta oynanacak derbiye moralli çıkmayı hedefliyor.

Trabzonspor, Samsunspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK maçlarından mağlubiyet, Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarından ise beraberlikle ayrılan Körfez temsilcisi, Beşiktaş deplasmanında başarılı sonuç almayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ VE KOCAELİSPOR'DA İKİŞER EKSİK VAR

RAMS Başakşehir mücadelesinde sakatlanarak Göztepe ve Kayserispor maçlarında formasından uzak kalan Salih Uçan, Kocaelispor karşısında da görev yapamayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten dün yapılan açıklamaya göre Demir Ege Tıknaz'ın ise sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edildi. Demir Ege Tıknaz da Kocaelispor maçında formasından uzak kalacak.

Yeşil-siyahlı ekipte Mateusz Wieteska ve Massadio Haidara'nın sakatlıkları bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TAN SELÇUK İNAN'A KARŞI 4 MAÇTA 1 GALİBİYET

Beşiktaş, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'a karşı çıktığı 4 maçta 1 galibiyet elde etti.

Siyah-beyazlı takım, 40 yaşındaki teknik adama Kasımpaşa'yı çalıştırdığı 2023 yılında ilk kez rakip oldu. Beşiktaş, söz konusu maçta sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Daha sonra Gaziantep FK'nin başına geçen Selçuk İnan ile 3 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, 2-0 ve 2-1'lik skorlarla rakibine mağlup oldu.

Öte yandan iki takım, bir kez de 1-1 berabere kaldı.

16 SEZON SONRA YENİDEN KARŞI KARŞIYALAR

Beşiktaş ile Kocaelispor, 16 sezon sonra ligde karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı takım, 2008-2009'da Süper Lig'e veda ettikten sonra amatör kümeye kadar düşen Kocaelispor ile yıllar sonra yeniden kozlarını paylaşacak.

İki takım arasında 2008-2009 sezonunda oynanan son maçları Beşiktaş, 5-2 ve 3-1'lik skorlarla kazanmıştı.

ABRAHAM VE RAFA, BEŞİKTAŞLILAR'I GÜLDÜRDÜ

Beşiktaş'ta 4-0 kazanılan Kayserispor maçında golleri atan Rafa Silva (3) ve Tammy Abraham (1), performanslarıyla yüzleri güldürdü.

Ligde bu sezon Eyüpspor maçının ardından ilk kez gol sevinci yaşayan Portekizli futbolcu Rafa Silva, kariyerinin ilk hat-trick'ini yaparak performansı hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Tammy Abraham ise 5 maçlık suskunluğunu Kayserispor deplasmanında bozdu. İngiliz oyuncu, ligde son olarak Eyüpspor maçında gol atmayı başarmıştı.

Abraham, sırasıyla UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne ile oynanan 2 maçın yanı sıra ligde Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe karşılaşmalarında rakip ağları havalandıramamıştı.

BEŞİKTAŞ'TA YENİ TRANSFERLER DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta statü gereği Kayserispor karşısında forma giyemeyen 8 yeni transfer, Kocaelispor maçında şans bekleyecek.

Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor karşısında statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut, görev yapamamıştı.

Söz konusu futbolcular, Körfez ekibi karşısında görev verilmesi durumunda sahadaki yerlerini alabilecek.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF, DERBİYE KAYIPSIZ GİTMEK

Beşiktaş, Kocaelispor'u yenerek gelecek hafta RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray derbisine kayıpsız çıkmayı hedefliyor.

Zirve yarışından kopmak istemeyen Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Kocaeli temsilcisini yenerek derbiyi düşünmeye başlayacak.

Ligde oynadığı ilk 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi alan siyah-beyazlılar, Kocaelispor ve Galatasaray karşılaşmalarında puan kaybı yaşamak istemiyor.

BEŞİKTAŞ - KOCAELİSPOR: 41. RANDEVU

Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde 41. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 23, yeşil-siyahlıların 5 galibiyeti bulunurken taraflar 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

Beşiktaş'ın toplam 79 golüne, Körfez ekibi 39 golle yanıt verdi.

İki takım arasında 16 sezon önce (2008-2009 sezonunda) yapılan ligdeki son maçları Beşiktaş, İstanbul'da 5-2 ve Kocaeli'de 3-1'lik skorlarla kazandı.

İSTANBUL'DA 13-2 BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

Beşiktaş ile Kocaelispor, ligde İstanbul'da 20 kez karşılaşırken ev sahibi takım avantajını iyi kullanan siyah-beyazlılar, rakibine galibiyet sayısında 13-2 üstünlük kurdu.

İstanbul'daki 5 maç berabere sonuçlanırken Beşiktaş 47, Kocaelispor ise 22 gol attı.

KOCAELİSPOR'UN SON GALİBİYETİ 1999'DA

Kocaelispor, Beşiktaş karşısında ligdeki son galibiyetini 1998-1999 sezonunda İstanbul'da aldı.

6 Mart 1999 tarihinde, o zamanki adıyla BJK İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada rakibini 3-0 yenen Kocaelispor, daha sonraki 10 maçta ise galibiyet yüzü görmedi.

Beşiktaş, Kocaelispor ile yaptığı son 10 lig maçından 9'unu kazanırken sadece 1'inde berabere kaldı.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, Kocaelispor karşısında lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetini 1994-1995 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-1'lik skorla aldı.

Kocaelispor ise Beşiktaş'ı 1998-1999 sezonunda İstanbul'da 3-0 yenerek, rakibine karşı en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Bu arada iki takım arasında 1995-1996 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Kocaelispor 5-3 kazanırken, Beşiktaş da 2008-2009 sezonunda rakibini 5-2 yenmeyi başardı.