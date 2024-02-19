Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. VAR hakemi olarak Erkan Engin görev yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 40 puan ve averajla 4. sırada yer aldı.

Oynadığı müsabakaların 5'ini kazanan, 10'unda berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Konyaspor ise haftaya 25 puanla 19. basamakta girdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.

Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Necip, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muçi, Rashica, Cenk, Semih

Tümosan Konyaspor: Slowik, Ahmet, Uğurcan, Damjanovic, Guilherme, Nzonzi, Soner, Cicaldau, Prip, Ethemi, Cikalleshi

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK



Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Alex-Oxlade Chamberlain, Tayfur Bingöl, Yakup Arda Kılıç ve Mustafa Erhan Hekimoğlu, kadroda yer almayacak.

ARTHUR MASUAKU, 10 MAÇ SONRA GÖREV YAPACAK



Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Arthur Masuaku, uzun bir sürenin ardından siyah-beyazlı formayla maça çıkacak.

Son olarak Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynanan müsabakada görev yapan Masuaku, milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmesi nedeniyle siyah-beyazlı takımın çıktığı son 10 resmi maçta sahada olamamıştı.

DÖRT FUTBOLCU İYİLEŞTİ



Siyah-beyazlı ekipte sakatlıklarını atlatan Salih Uçan, Jonas Svensson, Rachid Ghezzal ve Milot Rashica, kadroda yer alabilecek.

Dört futbolcu, teknik direktör Fernando Santos'un görev vermesi halinde Konyaspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyebilecek.

ABOUBAKAR, 72 GÜN SONRA DÖNÜYOR



Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, yaklaşık 2,5 ay sonra formasına kavuşabilir.

Son olarak 9 Aralık 2023'te Fenerbahçe ile oynanan derbide sahaya çıkan 32 yaşındaki santrfor, kadro dışı bırakılması, Afrika Uluslar Kupası'nda olması ve sakatlığı nedeniyle siyah-beyazlıların tüm kulvarlarda yaptığı son 13 maçta forma giyememişti.

Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla çalışan Aboubakar'ın teknik direktör Santos'un şans vermesi halinde Konyaspor karşısında oynaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ İLE KONYASPOR ARASINDA LİGDEKİ 46. RANDEVU



Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de 46. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 45 maçın 25'ini Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 14 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 88 kez fileleri havalandırırken, Konyaspor ise 43 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ'IN SAHASINDAKİ MAÇLAR



Beşiktaş, iç sahada Konyaspor ile yaptığı 22 lig müsabakasında 16 galibiyet elde etti.

Bu maçların 4'ü beraberlikle tamamlanırken, 2'sini ise Konyaspor kazandı.

Ev sahibi takım unvanıyla çıktığı müsabakalarda rakip filelere 53 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 16 gole engel olamadı.

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor'u konuk ettiği son 8 maçta ise mağlup olmadı.

Bu arada siyah-beyazlı takımın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig maçı İzmir'de oynanmış ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nın yapım aşamasında olduğu 2014-2015 sezonunda Ankara'da yaptığı müsabakada ise Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ FARK



Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında elde etti.

Beşiktaş ile oynadığı müsabakalardan 5'ini tek farklı skorlarla kazanan Konyaspor, 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlılara 4-1 üstünlük kurarak en farklı galibiyetine imza attı.