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Spor

CANLI ANLATIM: Beşiktaş-Konyaspor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Konyaspor'u konuk edecek. Maçın canlı anlatımı ve istatistiklerini star.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.

28 Şubat 2024 Çarşamba 19:36 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Beşiktaş-Konyaspor
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele saat 20.45'te başlayacak. Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak, VAR Hakemi olarak Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak. Mücadele A Spor ekranlarından yayınlanacak.

Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0'la geçtikten sonra Bitexen Antalyaspor'u da 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Konyaspor ise 3. turdan katıldığı kupa macerasında Merkür Jet Erbaaspor'u 3-0 yendi. 4. turda Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u da aynı skorla geçen yeşil-beyazlı ekip, 5. turda Göztepe'yi uzatmalarda 2-1 mağlup etti. Son 16 turunda EMS Yapı Sivasspor'u uzatmalarda 1-0 yenen Konyaspor adını çeyrek finale yazdırdı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Salih, Gedson, Rashica, Muci, Semih.

Konyaspor: Deniz, Cebrail, Damjanovic, Hadebe, Yasir, Soner, Cicaldau, Niangbo, Yunus Mallı, Oğulcan, Muhammet.

KAZANANIN RAKİBİ ANKARAGÜCÜ

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakasını kazanan ekip, yarı finale yükselerek adını son 4 takım arasına yazdıracak.

İki takım arasında Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

Turu geçen ekip, yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyen Ankaragücü ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları nedeniyle 3 oyuncu kadroda yer almayacak.

Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain, Konyaspor mücadelesinde görev yapamayacak. Sakatlığı nedeniyle İstanbulspor karşılaşmasında görev yapamayan Tayfur Bingöl'ün de maçta forma giymesi beklenmiyor.

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