Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında karşılaşıyor.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 16.00'da başladı. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturuyor.

Ligde çıktığı 7 mücadelede 5 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 17 puanla 3. sırada girdi.

Lider Galatasaray ve Trabzonspor ile Süper Lig'in namağlup 3 takımından biri olan siyah-beyazlılar, Konyaspor'u yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile oynayacağı maç öncesinde moral bulmaya çalışacak.

Konyaspor ise bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Trendyol Süper Lig'in kalan bölümünde yaptığı 8 müsabakanın 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 3'ünden mağlubiyetle ayrılan yeşil-beyazlı ekip, 11 puanla 8. basamakta yer aldı.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Semih, Uduokhai, Muçi, Masuaku, Rafa Silva, Emirhan, Immobile, Ndour, Gedson

Konyaspor: Slowik , Nikola, Adil , Uğurcan , Guilherme, Bazoer, Boateng, Pedrinho, Aleksic, Yusuf, Kramer

BEŞİKTAŞ'TA 2 SAKAT



Siyah-beyazlı takımda Konyaspor mücadelesi öncesi 2 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

UEFA Uluslar Ligi'nde Kıbrıs Rum Kesimi ile oynanan müsabakada sakatlık yaşayan Kosovalı futbolcu Milot Rashica, sahada olamayacak.

Süper Lig'in 8. haftasındaki Gaziantep FK maçında sakatlanan Brezilyalı oyuncu Gabriel Paulista da takımdaki yerini alamayacak.

GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ AL MUSRATİ CEZA SINIRINDA



Beşiktaş'ta Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Al Musrati, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 10. haftadaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

47. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER



Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 46 maçın 26'sını Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 14 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 90 kez fileleri havalandırırken, Konyaspor ise 43 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ'IN SAHASINDAKİ MAÇLAR



Siyah-beyazlı ekip, iç sahada Konyaspor ile yaptığı 23 lig müsabakasında 17 galibiyet elde etti.

Bu maçların 4'ü beraberlikle tamamlanırken, 2'sini ise Konyaspor kazandı.

Ev sahibi takım ünvanıyla çıktığı karşılaşmalarda rakip filelere 55 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 16 gole engel olamadı.

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor'u konuk ettiği son 9 maçta ise mağlup olmadı.

Bu arada siyah-beyazlı takımın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig mücadelesi İzmir'de oynanmış ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nın yapım aşamasında olduğu 2014-2015 sezonunda Ankara'da yaptığı müsabakada ise Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

SİYAH-BEYAZLI EKİPTEN TARİHİ FARK



Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında elde etti.

Siyah-beyazlılarla Süper Lig'de oynadığı müsabakalardan 5'ini tek farklı skorlarla kazanan Konyaspor, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a 4-1 üstünlük kurarak en farklı galibiyetine imza attı.