Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Show TV'den canlı olarak yayınlanacak.

Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet'nin yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Martin Markus üstlenecek.

Turun ilk maçında Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek adını lig aşamasına yazdırmayı hedefliyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Taylan, Orkun, Ndidi, J. Mario, Rafa, Abraham

Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Oyedeji, Diakite.

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında oynadığı tüm karşılaşmalarda gol yedi.

Bu sezon 5'i Avrupa kupaları, 1'i de Süper Lig olmak üzere 6 maçta mücadele eden Beşiktaş, sırasıyla şu sonuçları aldı:

UEFA Avrupa LigiBeşiktaş-Shakhtar Donetsk2-4

UEFA Avrupa LigiShakhtar Donetsk-Beşiktaş2-0

UEFA Konferans LigiSt. Patrick's-Beşiktaş1-4

UEFA Konferans LigiBeşiktaş-St. Patrick's3-2

Trendyol Süper LigBeşiktaş-ikas Eyüpspor2-1

UEFA Konferans LigiLausanne-Beşiktaş1-1

Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

BEŞİKTAŞ, KAZANIRSA ADINI LİG AŞAMASINA YAZDIRACAK

Beşiktaş, play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne'ı elemesi durumunda lig aşamasından yoluna devam edecek.

Siyah-beyazlılar, 2021-2022 sezonundan itibaren düzenlenen organizasyonda daha önce bir kez mücadele etti. Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda yer aldığı Konferans Ligi'nde eski formatta gruptan çıkmayı başaramamıştı.

Beşiktaş'ın Lausanne karşısında alacağı olası bir yenilgi sonrasında ise siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına veda edecek.

SOLSKJAER'İN İSVİÇRE EKİPLERİNE ŞANSI TUTMUYOR

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in, İsviçre temsilcilerine rakip olduğu karşılaşmalarda galibiyeti bulunmuyor.

Molde, Manchester United ve Beşiktaş ile toplamda 4 kez İsviçre takımlarıyla karşılaşan Solskjaer, 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Molde'yi çalıştırdığı dönemde Basel'e rakip olan Norveçli çalıştırıcı, 1-1'lik beraberlik ve 1-0'lık yenilgiyle sahadan ayrıldı. Daha sonra Manchester United'da olduğu dönemde Young Boys ile karşılaşan Solskjaer, 2-1'lik sonuçla mağlup oldu. Son olarak Beşiktaş ile Lausanne deplasmanında boy gösteren Ole Gunnar Solskjaer, 1-1'lik sonuçla berabere kaldı.

Tecrübeli teknik adam, Lausanne ile oynanacak rövanşta İsviçre takımları karşısındaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

TAYFUR BİNGÖL VE EMRECAN TERZİ AYRILDI

Beşiktaş'ta Lausanne ile oynanan ilk maçın ardından iki oyuncu ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı takımda orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl, Süper Lig'in yeni ekiplerinde Kocaelispor'a imza attı.

Sol bek Emrecan Terzi ise 1. Lig temsilcisi Serikspor'a kiralık olarak transfer oldu.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak Beşiktaş'ın listesinde Jean Onana ile Alex Oxlade-Chamberlain yer almıyor.

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Mustafa Yortaç, Emirhan Topçu, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Almoatasem Al-Musrati, Tammy Abraham, Mustafa Hekimoğlu.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Lausanne ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 258. maçına çıkacak.

Siyah-beyazlılar, kulüp tarihinde Avrupa'da oynadığı 257 müsabakada 97 galibiyet, 50 beraberlik ve 110 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 348 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 394 gole engel olamadı.

İSVİÇRE TAKIMLARIYLA 8. MAÇ

Siyah-beyazlı takım, İsviçre ekipleriyle 8. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş daha önce Lugano ile 4, Zürih ile 2 ve Lausanne ile 1 kez karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar bu müsabakalarda 3'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 de yenilgi yaşadı.

Rakip ağları 16 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 9 gol gördü.

BEŞİKTAŞ, KONFERANS LİGİ'NDE 16. MAÇINA ÇIKACAK

Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi'nde daha önce 15 karşılaşmaya çıktı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda Beşiktaş, söz konusu maçlarda 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Rakipleriyle 2 kez berabere kalan siyah-beyazlılar, 4 maçta ise mağlup oldu.

Organizasyonda toplamda 29 gol atan Beşiktaş, kalesinde 23 gol gördü.

Beşiktaş, Lausanne karşısında bu organizasyondaki 16. maçına çıkacak.

SOLSKJAER'İN BEŞİKTAŞ İLE 8. AVRUPA MAÇI

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın başında Lausanne karşısında Avrupa kupalarındaki 8. maçına çıkacak.

Norveçli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde siyah-beyazlı takımla 7 kez boy gösterirken, bu maçlarda 3 galibiyet elde etti.

52 yaşındaki çalıştırıcı, 1 kez rakipleriyle berabere kalırken, 3 maçta ise sahadan puan alamadan ayrıldı.

Solskjaer'in öğrencileri söz konusu maçlarda 14 kez gol sevinci yaşarken, 12 gole ise engele olamadı.

BEŞİKTAŞ, AVRUPA'DA 3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-87 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlılar, UEFA Kupası'nda 2002-03'te son 8 takım arasında yer aldı.

Beşiktaş, 2016-17 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken Beşiktaş bu turda penaltılar sonucunda Olimpik Lyon'a elenerek organizasyona veda etti.

FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi, B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-03 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek takımı Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.

FARKLI YENİLGİLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda Liverpool karşısında yaşadı.

Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, "Devler Ligi"nde 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-2017'de de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla kaybetti.

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın çeyrek finalinde İzmir'de Dinamo Kiev karşısında sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi grup aşamasında ağırladığı Belçika temsilcisi Club Brugge'e de 5-0 kaybetti.