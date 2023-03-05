Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak. Ayrıca karşılaşma TOD uygulamasından ücretsiz olarak izlenebilecek. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev yapacak.

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanamayan Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor.

Ligde çıktığı 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 40 puanla haftaya 3. sırada girdi.

Yaptığı maçların 6'sını kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 11'inden mağlubiyetle ayrılan MKE Ankaragücü ise 22 puanla 15. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar.

MKE ANKARAGÜCÜ: Gökhan Akkan, Malcuit, Uros, Mujakic, Hasan Ali Kaldırım, Diack, Pedrinho, Zahid, Emre Kılınç, Beridze, Sowe.