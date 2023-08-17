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Spor

CANLI ANLATIM: Beşiktaş-Neftçi Bakü

Beşiktaş, Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Neftçi Bakü ile karşılaşacak. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

17 Ağustos 2023 Perşembe 19:56 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Beşiktaş-Neftçi Bakü
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yi konuk edecek.

Beşiktaş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek. Mücadeleyi TRT Spor canlı yayınlayacak.

Beşiktaş, turu geçmesi durumda play-off'ta Aris (Yunanistan)-Dinamo Kiev (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

11'LER

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Necip, Amartey, Umut, Demir Ege, Onana, Semih, Gedson, Rebic, Muleka

NEFTÇİ BAKÜ: Brkic; Koffi, Matias, Tamas, Salef; Makhmudov, Jaber, Ozobic; Lebon, Shinyashiki, Olanare.

BEŞİKTAŞ TURU NASIL GEÇER?

Siyah-beyazlı ekip; galip gelmesi, berabere kalması ve tek farkla mağlup olması halinde play-off turuna yükselecek.

Karşılaşmayı Neftçi'nin 2 farklı skorla kazanması durumunda uzatmalara gidilecek. Azerbaycan temsilcisi ise sahadan 3 ve üzeri farklı skorla galip ayrılması halinde adını play-off turuna yazdıracak.

234. AVRUPA MAÇI

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Azerbaycan ekibi Neftçi'yi ağırlayacak Beşiktaş, Avrupa'da 234. kez sahne alacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 233 müsabakada 87 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 307 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 348 gol gördü.

BU SEZON 5. RESMİ MAÇ

Beşiktaş, Neftçi rövanşıyla bu sezon 5. resmi maçını oynayacak.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3, Trendyol Süper Lig'de de bir müsabakaya çıktı.

Bu maçların tümünü kazanan Beşiktaş, 8 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 2 gol gördü.

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