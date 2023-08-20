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Spor

CANLI ANLATIM: Beşiktaş-Pendikspor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, ligin yeni ekibi Pendikspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

20 Ağustos 2023 Pazar 20:48 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Beşiktaş-Pendikspor
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Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'ta canlı yayınlanacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Koray Gençerler görev yapacak.

İlk haftada VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Gedson Fernandes'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise sezonun ilk haftasında Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Ghezzal'ın yanı sıra Colley'in sakatlığı nedeniyle bu maçta yer alamayacak. Yeni transferlerden Chamberlain'in de tam hazır olmaması nedeniyle maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ

Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar.

PENDİKSPOR

Erden, Nuno, Rassoul, Welinton, Serkan, İbrahim, Gökcan, Vukovic, Halil, Diaby, Eze.

20 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, tüm kulvarlarda çıktığı son 20 mücadelede mağlup olmadı.

Son yenilgisini geçen sezonun 23. haftasında 1-0'lık skorla Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Süper Lig ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

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