Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'ta canlı yayınlanacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Koray Gençerler görev yapacak.



İlk haftada VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Gedson Fernandes'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise sezonun ilk haftasında Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu.

EKSİKLER



Beşiktaş'ta Ghezzal'ın yanı sıra Colley'in sakatlığı nedeniyle bu maçta yer alamayacak. Yeni transferlerden Chamberlain'in de tam hazır olmaması nedeniyle maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

İLK 11'LER



BEŞİKTAŞ



Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar.



PENDİKSPOR



Erden, Nuno, Rassoul, Welinton, Serkan, İbrahim, Gökcan, Vukovic, Halil, Diaby, Eze.

20 MAÇTIR YENİLMİYOR



Beşiktaş, tüm kulvarlarda çıktığı son 20 mücadelede mağlup olmadı.

Son yenilgisini geçen sezonun 23. haftasında 1-0'lık skorla Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Süper Lig ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.