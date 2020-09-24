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Spor

CANLI ANLATIM! Beşiktaş - Rio Ave

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş Portekiz kulübü Rio Ave'yi ağırlıyor. Tek eleme usülü üzerinden oynanacak müsabakada kazanan play-offa kalma hakkı kazanacak.

24 Eylül 2020 Perşembe 18:51 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 19:08
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UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş sahasında Portekiz'in Rio Ave kulübüyle karşı karşıya geliyor.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Mücadele DSmart platformunda yer alan Spor Smart 20. kanalda canlı olarak yayınlanacak.

MAÇTA 11'LER BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ: Utku, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Dorukhan, Oğuzhan, Ljajic, Boyd, Lens, Güven

RİO AVE: Kieszek, Reis, Santos, Borevkovic, Ivo Pinto, Filipe Augusto, Tarantini, Mane, Piazon, Geraldes, Moreira

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