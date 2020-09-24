UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş sahasında Portekiz'in Rio Ave kulübüyle karşı karşıya geliyor.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Mücadele DSmart platformunda yer alan Spor Smart 20. kanalda canlı olarak yayınlanacak.
MAÇTA 11'LER BELLİ OLDU
BEŞİKTAŞ: Utku, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Dorukhan, Oğuzhan, Ljajic, Boyd, Lens, Güven
RİO AVE: Kieszek, Reis, Santos, Borevkovic, Ivo Pinto, Filipe Augusto, Tarantini, Mane, Piazon, Geraldes, Moreira