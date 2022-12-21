Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kupa maçında Beşiktaş, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda, 2 oyuncu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile yarı finale yükselen ve sakatlandığı için karşılaşmayı tamamlayamayan Romain Saiss ile tedavisi devam eden Rachid Ghezzal, Şanlıurfaspor karşısında görev yapamayacak. Dünya Kupası'nda ülkelerinin milli takımında görev alan Georges-Kevin N'Koudou, Atiba Hutchinson ve Wout Weghorst ise teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde mücadelede sahaya çıkabilecek.

İlk 11'ler:

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip, Emrecan, Umut, Atiba, Redmond, Salih, Dele, Muleka, Cenk

ŞANLIURFASPOR: Aydın, Samet, M. Yiğit, Seyit, M. Alp, Barış, Erkam, Behlül, Bünyamin, Mert, Kemal