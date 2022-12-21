İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2022 Çarşamba / 28 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6601
  • EURO
    19,7899
  • ALTIN
    1090.42
  • BIST100
    5429.13
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • CANLI ANLATIM! Beşiktaş-Şanlıurfaspor
Spor

CANLI ANLATIM! Beşiktaş-Şanlıurfaspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.

21 Aralık 2022 Çarşamba 20:08 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Beşiktaş-Şanlıurfaspor
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kupa maçında Beşiktaş, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda, 2 oyuncu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile yarı finale yükselen ve sakatlandığı için karşılaşmayı tamamlayamayan Romain Saiss ile tedavisi devam eden Rachid Ghezzal, Şanlıurfaspor karşısında görev yapamayacak. Dünya Kupası'nda ülkelerinin milli takımında görev alan Georges-Kevin N'Koudou, Atiba Hutchinson ve Wout Weghorst ise teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde mücadelede sahaya çıkabilecek.

İlk 11'ler:

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip, Emrecan, Umut, Atiba, Redmond, Salih, Dele, Muleka, Cenk

ŞANLIURFASPOR: Aydın, Samet, M. Yiğit, Seyit, M. Alp, Barış, Erkam, Behlül, Bünyamin, Mert, Kemal

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.