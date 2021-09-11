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Spor

CANLI ANLATIM! Beşiktaş - Yeni Malatya

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

11 Eylül 2021 Cumartesi 19:11 - Güncelleme: 11 Eylül 2021 Cumartesi 19:11
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Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya geliyor.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanı bulunan Beşiktaş averajla 3. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip oynadığı son maçta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup ederek milli araya moralli girmişti.

Yeni Malatyaspor ise 3. haftayı 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle 6 puanla 7. sırada geride bırakmıştı.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Alex Teixeira, Pjanic, N'Koudou, Batshuay

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Haddadi, Mustafa, Aabid, Adem, Ndong, Wallace, Sadık, Semih, Jospin, Kubilay

PJANİC VE MONTERO KADRODA

Beşiktaş'ın transferin son günlerinde kadrosuna kattığı 2 yeni isim maç kadrosuna alındı.

Bosna-Hersek Milli Takımı'ndan dönen Miralem Pjanic ile Montero teknik direktör Sergen Yalçın tarafından maç kadrosuna alındı.

BEŞİKTAŞ, REKABETTEKİ 8 MAÇIN 6'SINI KAZANDI

İki takım arasında oynanan maçlarda siyah-beyazlı ekibin galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor.

2017 yılında Malatya'da oynanan maçla başlayan ve bugüne kadar 8 maç yapılan rekabette siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'u 6 kez mağlup etti, 1 karşılaşma ise golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Yeni Malatyaspor, rekabetteki tek galibiyetini 2019-2020 sezonunda şimdiki Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetiminde siyah-beyazlı takımı İstanbul'da 2-0 yenerek elde etmişti.

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