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Spor

CANLI ANLATIM: Boluspor-Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Boluspor'a konuk oluyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini satr.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi6 Şubat 2025 Perşembe 13:23 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Boluspor-Galatasaray
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaşıyor.

Bolu Atatürk Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başladı. Müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetiyor. Mücadele A Spor'dan yayımlanıyor.

İLK 11'LER

Boluspor: Kubilay, Ali, Onur, Liço, Eren, Mukairu, Naby, Siraçhan, Kaan,İshak, Vusal

Galatasaray: Günay, Eyüp, Berkan, Ahmed, Jelert, Yusuf, Torreira, Abdülkerim, Morataa, Efe, Metehan

Türkiye Kupası'nda grup aşamasındaki ilk müsabakasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçına Bolu deplasmanından çıkacak.

Teknik direktör Okan Buruk'un Boluspor mücadelesinde ideal ilk 11'inde önemli bir rotasyona gitmesi bekleniyor.

Boluspor ise kupadaki ilk maçında Süper Lig temsilcisi ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da sekiz isim maç kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; Mauro Icardi, Fernando Muslera, Ismael Jakobs, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Rolland Sallai, Yunus Akgün, Victor Osimhen'in kadroda olmadığı duyuruldu.

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