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Spor

CANLI ANLATIM! Brezilya - Güney Kore

2022 Dünya Kupası'nın son 16 turu mücadelesinde Brezilya ile Güney Kore karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

5 Aralık 2022 Pazartesi 20:52 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Brezilya - Güney Kore
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Katar'da süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile Güney Kore, bugün son 16 turu mücadelesine çıkacak.

Stadyum 974'te oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

G Grubu'nda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Brezilya 6 puan ile aynı puana sahip İsviçre'nin önünde grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Güney Kore ise H Grubu'nda oynadığı son maçta Portekiz'i uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup ederek puanını 4'e yükseltmiş ve averajla Uruguay'ın önüne geçerek son 16 turu biletini almıştı.

Karşılaşmayı kazanan takım çeyrek finale yükselecek. Bu müsabakada rakibine üstünlük kuran ekip, çeyrek finalde Hırvatistan-Japonya eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

İki takım Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER:

BREZİLYA: Alisson, Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo, Paqueta, Casemiro, Raphinha, Neymar, Vinicius, Richarlison.

GÜNEY KORE: Seung-Gyu, Jin-Su, Min-Jae, Woo-Young, Moon-Hwan, Young-Gwon, Hwang, Jae-Sung, Hwang Hee-Chan, Cho Gue-Sung, Son.

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