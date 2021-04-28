28 Nisan 2021 Çarşamba 19:35 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 19:37

Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Halis Özkahya görev yapacak. Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligin 37. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yenen Beşiktaş; 23 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 75 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.

Çaykur Rizespor ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ile 13 yenilgi sonunda 42 puan elde etti ve 12. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 6-0 kazanmıştı.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Çaykur Rizespor'da sakatlığı süren kaleci Zafer Görgen kadroda yer almayacak. Sakatlıktan kurtulan Abdullah Durak ve Fernando Boldrin'in maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic, Cenk Tosun ile sarı kart cezalıları Valentin Rosier ve Necip Uysal görev alamayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Fabricio, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Erik Sabo, Yasin, Michalak, Boldrin, Samudio

BEŞİKTAŞ: Ersin, Dorukhan, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Gökhan Töre.