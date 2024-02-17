Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Mucadele beIN Sports 1'den yayınlanacak. VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak.

Ligde oynadığı son Corendon Alanyaspor mücadelesinden 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, liderliği Galatasaray'a kaptırırken yarışta da 2 puan geriye düştü. Geride kalan 25 karşılaşmada 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan İsmail Kartal'ın ekibi 64 puan topladı.

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Krunic, İsmail, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Çaykur Rizespor:

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK



Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları süren Fred ve Joshua King'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda ikinci olan Nijerya forması giyen Bright Osayi-Samuel, Nijerya'da düzenlenecek devlet protokolüne katılacağı için Rize deplasmanında forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlattıktan sonra bir süredir takımla çalışan Rodrigo Becao, teknik ekibin kararına göre maç kadrosunda yer alacak.

4 FUTBOLCU KART SINIRINDA



Sarı-lacivertli ekipte Çaykur Rizespor maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı bütün lig maçlarında süre alan Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski'nin yanı sıra Michy Batshuayi ve Alexander Djiku, Rize deplasmanında kart görmesi durumunda bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

DEPLASMANDA DAHA ÇOK PUAN TOPLADI



Fenerbahçe, bu sezon ligde aldığı 64 puanın 34'ünü deplasman maçlarında hanesine yazdırdı.

Evinde oynadığı 13 karşılaşmada 9 puan kaybedip 30 puan kazanan sarı-lacivertliler, dış sahada mağlubiyet almazken 12 maçta 11 kez kazanıp 1 maçta golsüz berabere kaldı.

Rakip sahadaki 12 karşılaşmanın 9'unda kalesini gole kapatan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 12 maçta 27 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 5 gol gördü. Fenerbahçe, gol yediği maçlardan da 3 puanla ayrıldı.

FENERBAHÇE İLE ÇAYKUR RİZESPOR LİGDE 44. RANDEVUDA



İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 43 lig maçında Fenerbahçe 28 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor ise 7 kez 3 puana uzanan taraf oldu.

Sarı-lacivertli takım bu karşılaşmalarda 94 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 42 gol gördü.

RİZE'DEKİ MAÇLAR



Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde bugüne kadar 21 kez deplasmanda karşı karşıya geldi.

Bu maçların 11'inde kazanan sarı-lacivertliler, ayrıca 5 mağlubiyet ve 5 beraberlikle sahadan ayrıldı. Fenerbahçe'nin attığı 44 gole Çaykur Rizespor 24 golle karşılık verdi.

BİR MAÇ TEKRAR EDİLDİ



İki takım arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da oynanan lig maçında ender bir durum yaşandı.

Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te yapılan ve 1-1 sonuçlanan maçta hakem Ali Aydın, 86. dakikada ikinci sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kartı çıkartmayınca, oluşan kural hatası nedeniyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.

FARKLI GALİBİYETLER



Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1986-1987 sezonunda İstanbul'da ve 2021-2022 sezonunda deplasmanda 6-0'la aldı.

Çaykur Rizespor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında evindeki maçı 3-0 kazanarak, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini elde etti.

Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahibi olduğu mücadele de sarı-lacivertli takımın 5-0'lık galibiyetiyle sonuçlanırken, bu maç da en farklı sonuçlar arasında yerini aldı.

SON 10 MAÇTA BERABERLİK ÇIKMADI



İki takım arasında ligde oynanan son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 9 kez galip gelirken, 1 maçı da Çaykur Rizespor kazandı.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda rakip filelere 28 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü.