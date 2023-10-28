Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Koray Gençerler görev yapıyor.

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 25 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

Çaykur Rizespor ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 14 puan topladı. Karadeniz ekibi, ligde averajla 8. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER



ÇAYKUR RİZESPOR



Gökhan, Eray, Mocsi, Emirhan, H.İbrahim, Shelvey, Mithat, Olawoyin, Sauer, Zeqiri, Minchev.

GALATASARAY



Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kerem Demirbay, Torreira, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

43. KEZ KARŞI KARŞIYA



Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 42 lig maçından 28'sini Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 99 golüne, yeşil-mavililer 44 golle karşılık verebildi.

RİZE'DEKİ MAÇLAR



Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig maçlarında 22. kez Rize'de karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında Rize'de geride kalan maçlarda Galatasaray 13, ev sahibi ekip 5 kez galip geldi, 3 maç ise berabere bitti.

Rize'de Galatasaray'ın 46 golüne, Çaykur Rizespor 26 golle karşılık verdi.

FARKLI SKORLAR



Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti.

Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 42 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 42 maçın 39'unda fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 maçı deplasmanda kaybetti.

LİGDE SON 8 MAÇINI KAZANDI



Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor ve Beşiktaş'ı mağlup etti.

Galatasaray, ayrıca Süper Lig'deki son 15 maçında mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon da ligde çıktığı 9 maçın 8'ini kazandı, birinde berabere kaldı.

ICARDİ, 16 MAÇTA 15 GOL ATTI



Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, gol yollarındaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 16 resmi karşılaşmada 15 kez ağları havalandırdı.

Mauro Icardi, Süper Lig maçlarında 10, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarında ise 5 kez topu filelere gönderdi.

MUSLERA CEZA SINIRINDA



Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Uruguaylı kaleci, kart görmesi durumunda 11. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.