18 Mart 2022 Cuma 18:56 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 18:56

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşmanın VAR hakemi ise Erkan Engin oldu.

Ligde 70 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Rize temsilcisinde, kırmızı kart cezalısı Baiano görev yapamayacak. Sakatlığı bulunan Selim Ay, Sebastian Holmen ve Aminu Umar'ın kadroda yer almaması bekleniyor. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Eren Albayrak'ın son durumu ise maç saatinde belli olacak.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Vitor Hugo ile cezalı Tymoteusz Puchacz ve Uğurcan Çakır takımda yer alamayacak.

TRABZONSPOR, KAZANIRSA PUAN REKORUNU YAKALAYACAK



Trabzonspor, Çaykur Rizespor deplasmanında galip gelmesi halinde 30. haftalar itibarıyla olan puan rekoruna ortak olacak.

Ligde 1995-96 sezonunu 82 puan ile iki3nci sırada tamamlayan bordo-mavililer, söz konusu sezonun 30. haftasında topladığı 73 puan ile bugüne kadar lig tarihindeki en iyi puanı elde etmişti.

Karadeniz ekibi, galip gelmesi durumunda 26 yıl sonra puan rekorunu yakalama başarısı gösterecek.

42. RANDEVU



Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Rize'de oynanacak maçla ligde 42. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 41 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 27-5 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 85 gole, Çaykur Rizespor 33 golle karşılık verebildi.

Trabzonspor, deplasmanda 20 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

İki takım arasında Trabzon'da oynanan ilk maç bordo-mavili takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti.

İLK 11'LER:

ÇAYKUR RİZESPOR:

TRABZONSPOR: Erce, Peres, Denswil, Ahmetcan, İsmail, Siopis, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Djaniny.