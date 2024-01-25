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Spor

CANLI ANLATIM: Çaykur Rizespor-Trabzonspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve istatistiklerini star.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.

25 Ocak 2024 Perşembe 19:04 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Çaykur Rizespor-Trabzonspor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk, yönetecek.

Ligde sahasında oynadığı son karşılaşmada Galatasaray karşısında 5-1'lik tarihi yenilgilerinden birini alan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor önünde kazanarak moral bulmak istiyor.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor : Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Hojer, Olawoyin, Shelvey, Benhur, Varesanovic, Zeqiri, Gaich.

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Baniya, Benkovic, Eren, Berat, Mendy, Visca, Bardhi, Fountas, Enis.

Trabzonspor, 21. hafta sonunda 11 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 37 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor ise 9 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyetle 32 puanla 5. sırada bulunuyor.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibinde, Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürerken, Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise geçen hafta kadro dışı bırakılmışlardı.

Çaykur Rizespor'da ülkesinin milli takımından sakat dönen Alikulov ile sakatlığı bulunan Laine, kadroda yer alamayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sakatlanan Olawoyin'in ise sakatlığının devam ettiği, Teknik Direktör İlhan Palut'un sağlık kurulunun raporuna göre maç saatinde karar vereceği öğrenildi.

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