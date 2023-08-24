Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında perşembe günü Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya gelecek. Giuleşti Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Maçı, S Sport canlı yayınlayacak.

Mücadeleyi İngiliz hakem Darren England yönetecek.

YENİLERİN İLK AVRUPA HEYECANI

Beşiktaş'ın yeni transferleri Alex-Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa deneyimini yaşayacak.

Üç futbolu, teknik direktör Güneş'in görev vermesi halinde Beşiktaş kariyerlerindeki ilk Avrupa kupası maçına çıkacak. Zaynutdinov ise ayrıca ilk kez siyah-beyazlı formayı giymiş olacak.

İLK 11'LER

DİNAMO KİEV: Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Voloshyn, Buyalskiy, Vanat.



BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar.



AVRUPA'DA YENİLGİSİ YOK

Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı.

Avrupa'nın kulüpler bazında en önemli üçüncü organizasyonu olan ligin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla elerken, Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı.

Dinamo Kiev ile Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 235. kez sahne alacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 234 müsabakada 88 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 309 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 349 gol gördü.

ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI



Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003'te ise UEFA Kupası'nda adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale yükseldi.

FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.

FARKLI MAĞLUBİYETLER

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 kaybetti.

Beşiktaş, ayrıca 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ve 2016-2017 sezonunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarına da Kupa 1'de 6-0'lık skorlarla yenildi.

EN GOLCÜ OKTAY DERELİOĞLU

Siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle zirvede yer alıyor.

Bu alanda Oktay Derelioğlu'nu 12'şer kez fileleri havalandıran Ricardo Quaresma ile Bobo takip ediyor.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla Avrupa'da 11 gole imza atarken, Vincent Aboubakar ise 9 kez fileleri havalandırdı.