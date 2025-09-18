Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak.

Frankfurt Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak. Müsabaka, TRT 1'den yayımlanacak.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı takım, doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunun 36 takımla düzenlenen yeni formatında yer alan ilk Türk takımı oldu.

Ligde 5'te 5 yaparak iyi bir başlangıç gerçekleştiren Okan Buruk'un öğrencileri, güçlü rakibi Eintracht Frankfurt karşısında puan veya puanlar alarak iyi gidişatını "Devler Ligi"ne de taşımak istiyor.

Alman temsilcisi ise geçen sezon Almanya 1. Futbol Ligi'ni (Bundesliga) üçüncü bitirerek doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Eintracht Frankfurt, üçüncü haftası geride kalan Bundesliga'da 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. Frankfurt ekibi, son haftada yaklaşık 30 dakika 1 kişi eksik mücadele eden ve maçı 9 kişi tamamlayan Bayer Leverkusen'e 3-1 mağlup olarak kötü bir sonuçla sahadan ayrıldı.

Eintracht Frankfurt: Zetterer, Knauff, Theate, Koch, Collins, Brown, Chaibi, Larsson, Doan, Can Uzun, Burkardt.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Singo, Eren, Torreira, Lemina, Sane, İlkay, Yunus, Barış

GALATASARAY'DA OSIMHEN YOK

Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak Galatasaray, karşılaşmanın kamp kadrosunu duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina

GALATASARAY SON 16 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, çıktığı son 16 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

Son yenilgisini geçen sezon Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 16 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ise ligin ilk dört haftasında Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Kayserispor'u 4-0 ve Çaykur Rizespor'u da 3-1'lik skorla mağlup etti. "Cimbom" son olarak Eyüpspor'u 2-0 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 47 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 5 gol gördü.

HÜCUMDA VE SAVUNMADA ETKİLİ BAŞLADI

Galatasaray, sezona hem hücumda hem de savunmada etkili bir performans sergileyerek girdi.

Süper Lig'in ilk 2 haftasında Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada ise Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorlarla geçti.

Son olarak ikas Eyüpspor'u 2-0 yenen Galatasaray, toplamda 15 gole ulaştı. Bu süreçte kalesinde sadece 1 gol gören "Cimbom" hücumun yanı sıra savunmada da başarılı performans sergiledi.

FRANKFURT'TA MİLLİ FUTBOLCU CAN UZUN FORMA GİYİYOR

Alman temsilcisi, A Milli Takım'ın genç oyuncularından Can Uzun'u kadrosunda bulunduruyor.

Nürnberg'ten geçen sezon başında transfer edilen 19 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Eintracht Frankfurt'un önemli parçalarından biri oldu. Can, kırmızı-beyazlı formayla 3 Bundesliga maçına çıkıp 3 gol attı.

Eintracht Frankfurt'ta geçen sezonun ilk yarısını Galatasaray'da geçiren Belçikalı santrfor Michy Batshuayi de forma giyiyor. Bu sezon 2 lig maçında süre alan Batshuayi, sahada kaldığı 26 dakikada skor katkısı veremedi.

EKİTİKE'Yİ KAYBETTİLER

Kırmızı-beyazlı takım, geçen sezon başarılarında büyük rol alan Kamerun asıllı Fransız santrforları Hugo Ekitike'yi Liverpool'a sattı.

Ekitike'yi 95 milyon avroya elden çıkaran Almanya temsilcisi, Brezilyalı stoper Tuta'yı da Katar'ın Al-Duhail takımına sattı. Eintracht Frankfurt, 21'er milyon avro harcayarak Alman santrfor Jonathan Burkardt ile Japon kanat oyuncusu Ritsu Doan'ı transfer etti.

Eintracht Frankfurt'ta 4 golü bulunan Doan, üçer gollü Can Uzun ve sol kanat Jean-Matteo Bahoya hücumda ön plana çıkan oyuncular olarak dikkati çekti.

EV SAHİBİ EKİPTE 2 EKSİK

Eintracht Frankfurt'ta Galatasaray'a karşı 2 oyuncu mücadele edemeyecek.

Kas sakatlıkları yaşayan tecrübeli oyuncu Mario Götze ile Danimarkalı sağ bek Rasmus Kristensen, karşılaşmada forma giyemeyecek. Bağırsak sorunları yaşayan takımın orta sahadaki en önemli oyuncusu İsveçli Hugo Larsson'un ise durumu maç saatinde belli olacak.

GALATASARAY, AVRUPA'DA 329. KEZ SAHNE ALACAK

Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 329. mücadelesine çıkacak.

1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 328 maçta mücadele etti.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 116'sından galibiyetle ayrılırken 123 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 89 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 451 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 498 gole engel olamadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 18. KEZ MÜCADELE EDECEK

Galatasaray, tarihinde 18. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 17 kez boy gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı.

Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

"Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan mücadele etti.

Bu sezon da doğrudan bilet aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yer alacak. Galatasaray, böylece Türk futbolu adına da bir ilki gerçekleştirecek.

DEVLER LİGİ'NDE 158. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 158. kez sahne alacak.

UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 122 kez mücadele etti.

Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 41 galibiyet, 39 beraberlik ve 77 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 164 kez sarsan "Cimbom" kalesinde 263 gol gördü.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan Galatasaray, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.