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Spor

CANLI ANLATIM! Ekvador - Senegal

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın A Grubu 3. maçında Ekvador ile Senegal karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

29 Kasım 2022 Salı 16:55 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Ekvador - Senegal
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2022 Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Dünya Kupası A Grubu 3. maçında Ekvador ile Senegal kozlarını paylaşacak.

Uluslararası Khalifa Stadı'nda oynanacak Ekvador-Senegal maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Bugün saat 18.00'de başlayacak. Ekvador-Senegal maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Açılış maçında ev sahibi Katar'ı deviren, Hollanda'dan 1 puanı kapan ve 4 puanla 2. sırada yer alan Ekvador'a gruptan çıkmak için 1 puan yetecek. Hollanda mağlubiyetinin ardından Katar'ı 3-1'le geçerek moral depolayan Senegal'in ise Ekvador karşısında kazanmaktan başka çaresi yok.

İLK 11'LER:

EKVADOR: Galindez, Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan, Gruezo, Franco, Caicedo, Plata, Estrada, Valencia.

SENEGAL: Mendy, Sabaly, Koulibaly, Jakobs, Diallo, Ciss, Gueye, Ndiaye, Gueye, Sarr, Dia.

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