Türkiye, EURO 2020'deki 2. maçında Galler ile karşı karşıya geliyor. Ay Yıldızlılar, Galler'i devirip galibiyetle tanışmak ve gruptan çıkma iddiasını sürdürmek istiyor.
A Grubu ikinci maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Bakü Olimpiyat
Hakemler: Artur Dias, Rui Tavares, Paulo Soares (Portekiz)
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz
GALLER: Ward, Connor Roberts, Mepham, Rodon, Ben Davies, Morrell, Allen, Bale, Ramsey, James, Moore