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Spor

CANLI ANLATIM! EURO 2020 A Grubu: Türkiye - Galler

A Milli Futbol Takımı EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Galler ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını Star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

16 Haziran 2021 Çarşamba 18:13 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 18:14
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Türkiye, EURO 2020'deki 2. maçında Galler ile karşı karşıya geliyor. Ay Yıldızlılar, Galler'i devirip galibiyetle tanışmak ve gruptan çıkma iddiasını sürdürmek istiyor.

A Grubu ikinci maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Bakü Olimpiyat

Hakemler: Artur Dias, Rui Tavares, Paulo Soares (Portekiz)

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

GALLER: Ward, Connor Roberts, Mepham, Rodon, Ben Davies, Morrell, Allen, Bale, Ramsey, James, Moore

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