FIFA 2022 Dünya Kupası F Grubu'nda yer alan "Atlas'ın Aslanları", Kanada karşısında Hakim Ziyech ve Yusuf en-Nusayri'nin attığı gollerle ikinci galibiyetini alarak grubu 7 puanla lider tamamladı. Fas, 1986'den sonra tarihinde ikinci kez dünya kupasında son 16 takım arasına girmeyi başardı.
Fas-İspanya Maçı bugün Education City Stadı'nda oynanacak. Maç, saat 18.00'de başlayacak. Müsabakayı Arjantinli hakem Fernando Rapallini yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER:
FAS: Bono, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui, Ounahi, Amrabat, Amallah, Ziyech, Boufal, En-Nesyri.
İSPANYA: Simon, Llorente, Rodri, Laporte, Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Olmo, Asensio.