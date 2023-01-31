Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği maçın VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanan Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, son olarak şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda üst üste 6 karşılaşmadan galip ayrılmayı başarmıştı.

Ligde çıktığı 19 karşılaşmada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 38 puanla 4. sırada yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 5'ini kazanan, yedişer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrılan Fatih Karagümrük ise haftaya 22 puan ve averajla 10. basamakta girdi.

EKSİKLER



Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Ghezzal ve Josef de Souza maç kadrosunda yer alamayacak. Cezalarını tamamlayan Rosier, Saiss ve Redmond ise maç kadrosunda yer alabilecek.

Fatih Karagümrük'te uzun süredir sakatlıkları bulunan Efecan Mızrakçı, Emir Tintiş ve Efe Tatlı, forma giyemeyecek.

FATİH KARAGÜMRÜK: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Ricci, Kazım, Borini, Levent, Colley, Ozdoev, Bertolacci, Baniya.

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip Talha, Masuaku, Tayfur Bingöl, Gedson, Dele, Redmond, Cenk, Aboubakar.