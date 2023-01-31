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Spor

CANLI ANLATIM! Fatih Karagümrük - Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

31 Ocak 2023 Salı 19:02 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Fatih Karagümrük - Beşiktaş
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği maçın VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanan Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, son olarak şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda üst üste 6 karşılaşmadan galip ayrılmayı başarmıştı.

Ligde çıktığı 19 karşılaşmada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 38 puanla 4. sırada yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 5'ini kazanan, yedişer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrılan Fatih Karagümrük ise haftaya 22 puan ve averajla 10. basamakta girdi.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Ghezzal ve Josef de Souza maç kadrosunda yer alamayacak. Cezalarını tamamlayan Rosier, Saiss ve Redmond ise maç kadrosunda yer alabilecek.

Fatih Karagümrük'te uzun süredir sakatlıkları bulunan Efecan Mızrakçı, Emir Tintiş ve Efe Tatlı, forma giyemeyecek.

İLK 11'LER:

FATİH KARAGÜMRÜK: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Ricci, Kazım, Borini, Levent, Colley, Ozdoev, Bertolacci, Baniya.

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip Talha, Masuaku, Tayfur Bingöl, Gedson, Dele, Redmond, Cenk, Aboubakar.

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