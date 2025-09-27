İSTANBUL 21°C / 16°C
Spor

CANLI ANLATIM: Fatih Karagümrük-Trabzonspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

27 Eylül 2025 Cumartesi 18:14
CANLI ANLATIM: Fatih Karagümrük-Trabzonspor
ABONE OL

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çalıyor.

Süper Lig'e iyi başlayan Trabzonspor, son 3 maçta ise galibiyet alamadı. Bordo-mavililer, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucunda 11 puan topladı.

Süper Lig'in ilk 6 haftasında 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 3 puanla 17. sırada bulunuyor. Fatih Karagümrük, son 3 lig karşılaşmasından puan alamadı. Kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig'in son 3 maçında Kasımpaşa'ya 1-0, RAMS Başakşehir'e 2-0 ve Samsunspor'a da 3-2 mağlup oldu.

11'LER BELLİ OLDU

Fatih Karagümrük: Grbic, Ricardo, Atakan, Ugre, Jure, Daniel, Tresor, Tiago, Sam, Camacho, Andre.

Trabzonspor: Onana, Savic, Batagov, Pina, Arif, Oulai, Tim, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

11. RANDEVU

Trabzonspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbul'da yapacakları karşılaşmayla ligde 11. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette bugüne dek 10 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 7'si Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona ererken İstanbul temsilcisi sadece 1 maçta galip geldi, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, söz konusu müsabakalarda 20 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

İSTANBUL'DA 3 GALİBİYET

Trabzonspor, İstanbul deplasmanında oynadığı 5 karşılaşmanın 3'ünden galibiyetle döndü. 1 mücadele ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi, 1 maç da beraberlikle tamamlandı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandırırken 5 gol yedi.

SON 2 DEPLASMANDA GALİP GELEMEDİ

Trabzonspor, rakibi karşısında hem genel hem de deplasmanda üstün taraf olmasına karşın son 2 İstanbul deplasmanından galibiyet çıkaramadı.

Bordo-mavililer, İstanbul'da rakibi karşısında 2022-2023 sezonunda 4-1'lik yenilgi yaşarken 2023-2024'te de 0-0 berabere kaldı.

