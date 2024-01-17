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Spor

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe-Adanaspor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Adanaspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve istatistiklerini star.com.tr adresinden takip edeblilirsiniz.

17 Ocak 2024 Çarşamba 19:55 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Fenerbahçe-Adanaspor
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adanaspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından yayınlanacak. Mücadelenin hakemi olarak ise Çağdaş Altay görev yapacak.

Son olarak Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yi deplasmanda 1-0 ile geçen sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

Sıkışık takvim nedeniyle üst üste maça çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın, Adanaspor karşısında rotasyonlu bir kadroyu tercih etmesi bekleniyor.

Kupaya 3. turdan katılan ve Hacettepe 1945'i 5-0'la geçen Adanaspor, 4. turda da Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Bonucci, Oosterwolde, Lincoln, Bartuğ, Krunic, Mert Hakan, Emre Mor, King, Batshuayi.

Adanaspor: Ahmet, Fatih, Evren, Lukaku, Ferhat, Kubilay, Dabo, Harun, Dimitri, Burhan, Fernandes.

6 EKSİK

Fenerbahçe, Adanaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.

ARALARINDAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Adanaspor tarihleri boyunca toplam 46 kez karşılaştı. Bu maçların 23'ünü Fenerbahçe kazanırken, 8 maçtan Adanaspor galip ayrıldı. 15 maç ise berabere bitti. Bu maçlarda Fenerbahçe 79 gol atarken, Adanaspor 36 gol kaydetti.

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