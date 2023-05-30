Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlıyor.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, diğer lig maçlarıyla aynı zamanda, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi koltuğunda Hakan Ceylan oturacak.

Ligin 34. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenen, 35. haftada ligden çekilen Atakaş Hatayspor'u hükmen mağlup ederek 6 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında da Ülker Stadı'nda ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-0'la geçerek finale yükseldi.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor.

Ligin ilk yarısındaki maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

Eksikler

Fenerbahçe'de Osayi ve Lincoln sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Ayrıca Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique bu maçta sarı kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe

İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Batshuayi, Valencia



Antalyaspor

Helton, Veysel, Emrecan, Güray, Erdal, Bünyamin, Fernando, Ribeiro, Larsson, Doğukan, Wright



Fenerbahçe şansını sürdürmek istiyor

Fenerbahçe, ligin bitimine 3 hafta kala Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk şansını devam ettirmek istiyor.

Lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 5 olan sarı lacivertliler, ezeli rakibinin bu hafta yenilgisini beklerken hafta sonu oynanacak derbiye şampiyonluk umutlarını sürdürerek çıkmayı hedefliyor.

Valencia Aykut Kocaman'ın rekorunu geçebilecek mi?

Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 28 golü bulunan Enner Valencia, sarı lacivertlilerin efsanesi Aykut Kocaman'ın rekoruna çok yakın.

Alex de Souza ile birlikte Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en çok gol atan iki yabancı oyuncusundan biri olan Valencia, bir gol daha atması halinde Aykut Kocaman'ın rekoruna ortak olacak. Aykut Kocaman, Fenerbahçe formasıyla 1988-1989 sezonunda attığı 29 golle kulüp tarihinin bir sezonda en çok gol atan ismi konumunda bulunuyor.