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Spor

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe-Başakşehir

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

28 Eylül 2023 Perşembe 19:04 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Fenerbahçe-Başakşehir
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Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak.

Bu sezon ligde oynadığı ilk 5 maçını kazanan sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir engelini de geçerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 15 puanla lider durumda bulunuyor.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Joshua King'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

RAMS Başakşehir'de Leo Dubois, Emmanuel Dennis, Ousseynou Ba, Opoku ve Emirhan İlkhan statü gereği maçta yer alamayacak. Sakatlıkları süren Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Patryk Szysz, Muhammed Şengezer ve Edgar Ie ise İstanbul ekibinin diğer eksikleri.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE

Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku ,Jayden, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

BAŞAKŞEHİR

Volkan, Karzev, Duarte, Cemali, Lima, Berkay, Aleksic, Pelkas, Serdar, Deniz, Piatek.

31. KEZ KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe ile Başekşehir ligde 31. kez karşı karşıya geliyor.

Geride kalan 30 karşılaşmada Fenerbahçe 16 galibiyet alırken Başakşehir ise 11 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 3 maç ise berabere bitti.

Fenerbahçe'nin 42 golüne karşılık Başakşehir 33 kez rakibinin filelerini havalandırdı.

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