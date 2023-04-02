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Spor

CANLI ANLATIM! Fenerbahçe-Beşiktaş

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

2 Nisan 2023 Pazar 19:17 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Fenerbahçe-Beşiktaş
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın derbi mücadelesine sahne olacak.

Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Alper Ulusoy olarak görevlendirildi.

Fenerbahçe Süper Lig'de yaptığı 24 maçın 17'sini kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 4'ünden mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, hanesine yazdırdığı 54 puanla haftaya 2. sırada girdi.

Ligde oynadığı 25 müsabakada 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, hanesine 49 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde 3. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, derbiyi kazanması halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 0-0 beraberlikle sona erdi.

İLK 11'LER:

FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Arao, Arda, Pedro, Valencia.

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Tayyip Talha, Omar Colley, Masuaku, Gedson, Hadzıahmedovic, Salih, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.

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