Süper Lig'in 34. haftası derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Bu sezon hiç derbi galibiyeti alamayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı mağlup ederek taraftarını sevindirmeyi hedefliyor.

Beşiktaş'ın ev sahipliğinde iki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan derbiyi siyah-beyazlılar, 1-0 kazandı.

Süper Lig'de geçen hafta konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-1 yenerek Fenerbahçe maçı öncesi moral kazanan Beşiktaş, derbide galip gelmenin ve ligi 3. bitirmenin hesaplarını yapıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Mert, Osayi, İsmail, Fred, Oğuz, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Arthur Masuaku, Emrecan Terzi, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Rafa Silva.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Filip Kostic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'in kadroda yer alması beklenmiyor.

Bu isimlerin yanı sıra tedavisi tamamlanan Mert Müldür'ün durumuna maç saatinde karar verileceği öğrenildi.

MOURINHO İLK DERBİSİNİ KAZANMAK İSTİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de ilk derbi galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor.

Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, bu sezon Galatasaray'a karşı ligde 2, kupada 1 maç olmak üzere 3, Beşiktaş'a karşı da 1 müsabakaya çıkarken söz konusu 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamadı.

ARTHUR MASUAKU DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sarı kart cezasını tamamlayan sol bek Arthur Masuaku, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda Fenerbahçe derbisinde ilk 11'deki yerini alacak.

Demokratik Kongolu futbolcu, Göztepe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Atakaş Hatayspor'a karşı forma giyemedi.

5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Fenerbahçe maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 35. haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev yapamayacak.

KADIKÖY'DE 5 MAÇIN 3'ÜNDE PUAN ALDI

Beşiktaş, Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 5 derbi maçın 3'ünde sahadan puanla ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, 2019-20 sezonundan bu yana Kadıköy'de oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

"Kara kartal", söz konusu süreçte Ülker Stadı'nda ağlarında 12 gol görürken rakip fileleri aynı sayıda golle havalandırdı.

SOLSKJAER'İN İLK DERBİSİ

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe'ye karşı ilk derbi sınavını verecek.

Beşiktaş'taki görevine 19 Ocak 2025 tarihinde başlayan Norveçli teknik adam, Türkiye kariyerinde çıktığı ilk derbide Galatasaray'ı karşısında 2-1'lik galibiyet sevinci yaşadı.

Tecrübeli çalıştırıcı, deplasmanda oynanacak karşılaşmada sarı-lacivertli rakibini de yenerek derbilerde 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

LİGDE SON 5 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de son 5 karşılaşmada 1 kez mağlup oldu.

Bu süreçte konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 ve Atakaş Hatayspor'u 5-1 yenen Beşiktaş, Kasımpaşa ve Göztepe'ye deplasmanda 1-1'lik skorlarla berabere kaldı.

"Kara kartal", RAMS Başakşehir'e ise sahasında 2-0 yenildi.

DERBİDE 361. RANDEVU

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yapacakları maçla 361. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak derbide kozlarını paylaşacak sarı-lacivertli takım ile siyah-beyazlı ekip, Türk futbol tarihinde bugüne dek 360 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 135, Beşiktaş 128 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Ezeli rekabette Fenerbahçe 499 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 458 gol kaydetti.

LİG MAÇLARINDA FENERBAHÇE ÜSTÜN

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'de 138. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 137 müsabakada sarı-lacivertliler 49, siyah-beyazlılar 43 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda taraflar 158'er kez ağları sarstı.

13 DERBİDE 6 BERABERLİK

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 13 maçın 6'sı beraberlikle sonuçlandı.

2018-2019 sezonundan bu yana yapılan 13 derbinin 4'ünü siyah-beyazlı takım, 3'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

İLK GOLÜ ATAN GALİBİYETE YAKIN

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki son 40 maçta ilk golü atan takımın sadece 4 kez yenilmesi dikkati çekiyor.

Rekabette 36'sı Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere son 40 randevuda öne geçen takım, sahadan yalnızca 4 kez mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf, 23 kez kazandı, 13 kez berabere kaldı.