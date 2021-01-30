Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Çaykur Rizespor karşısında kadroya alınmadı.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Donsah, Dokovic, Boldrin, Fabricio, Michalak, Samudio
CANLI SKOR
Fenerbahçe 0-0 Çaykur Rizespor
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CANLI ANLATIM (İLK YARI)