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Spor

CANLI ANLATIM! Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

30 Ocak 2021 Cumartesi 18:03 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 18:08
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Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Çaykur Rizespor karşısında kadroya alınmadı. 

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Donsah, Dokovic, Boldrin, Fabricio, Michalak, Samudio

CANLI SKOR

Fenerbahçe 0-0 Çaykur Rizespor

Goller:

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

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