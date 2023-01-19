Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Mücadelede VAR hakemi olarak Koray Gençerler görev yapıyor.

Fenerbahçe ligde son olarak deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etmişti. Çaykur Rizespor ise TFF 1. Lig'de oynadığı son maçta Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.

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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor önünde 2 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca maç kadrosuna alınmayan Serdar Aziz de mücadelede görev yapamayacak.

FENERBAHÇE: İrfan Can, Osayi-Samuel, Samet, Szalai, Lincoln, İsmail, Zajc, Rossi, Arda Güler, King, Valencia.

ÇAYKUR RİZESPOR: Zafer Görgen, Mithat Pala, Sinan Osmanoğlu, Anıl Yaşar, Alberk Koç, Papa, Eren Emre, Sefa Yılmaz, Benhur, Ronaldo, Deniz Hümmet.